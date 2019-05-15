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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Ворожий снайпер вбив українського захисника, який щойно повернувся з лікування

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      Антон "Пітбуль" народився 1994 року
      Антон "Пітбуль" народився 1994 року / Фото з відкритих джерел

      Поблизу села Новозванівка на Луганщині, де одна із найбільш гарячих точок на фронті, протягом вівторка активно працювали снайпери. Внаслідок обстрілу загинув український воїн із позивним "Пітбуль".

      Про це повідомив воєнкор 24 каналу. 

      Читайте також: Україна погрожує вийти з мінських угод: про причини та наслідки рішучого кроку

      Куля снайпер влучила військовому у шию. Поранення виявилося смертельним, боєць загинув на місці. Хлопець був 1994 року народження і зовсім недавно повернувся на фронт після проходження лікування після поранення.

      Лише за кілька годин до загибелі військовий залишив запис на своїй сторінці у Facebook.

      Двічі не вмирають. Двічі не вб'ють! Загинути в бою – честь!
      – написав він.

      Військовий загинув на тих позиціях, де журналісти 24 каналу були минулого тижня. Біля Попасни, у селищі Новозванівка, – кажуть вони – справді "гаряче". Там постійно стріляють, кожного дня. Саме там українські захисники просунулися на один кілометр вперед, зайняли стратегічну висоту. Тепер вони бачать бойовиків як на долоні. Через це окупант біситься і постійно стріляє. Також наразі там є двоє українських поранених.

      Відео: воєнкор 24 каналу про загиблого українського бійця та селище Новозванівку

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Втрати Новини Луганська
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