Вражеский снайпер убил украинского защитника, который только что вернулся с лечения

Вблизи села Новозвановка на Луганщине, где одна из самых горячих точек на фронте, в течение вторника активно работали снайперы. В результате обстрела погиб украинский воин с позывным "Питбуль".

Об этом сообщил военкор 24 канала.

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Парень был 1994 года рождения и совсем недавно вернулся на фронт после прохождения лечения после ранения.

Всего за несколько часов до гибели военный оставил запись на своей странице в Facebook.

Дважды не умирают. Дважды не убьют! Погибнуть в бою – честь!

– написал он.

Военный погиб на тех позициях, где журналисты 24 канала были на прошлой неделе. Возле Попасной, в поселке Новозвановка, – говорят они – действительно "горячо". Там постоянно стреляют, каждый день. Именно там украинские защитники продвинулись на один километр вперед, заняли стратегическую высоту. Теперь они видят боевиков как на ладони. Из-за этого оккупант бесится и постоянно стреляет. Также сейчас там есть двое украинских раненых.

Видео: военкор 24 канала о погибшем украинском бойце и поселке Новозвановка