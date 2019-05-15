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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Вражеский снайпер убил украинского защитника, который только что вернулся с лечения

      552 Читати новину українською
      Антон "Питбуль" родился 1994
      Антон "Питбуль" родился 1994 / Фото из открытых источников

      Вблизи села Новозвановка на Луганщине, где одна из самых горячих точек на фронте, в течение вторника активно работали снайперы. В результате обстрела погиб украинский воин с позывным "Питбуль".

      Об этом сообщил военкор 24 канала.

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      Парень был 1994 года рождения и совсем недавно вернулся на фронт после прохождения лечения после ранения.

      Всего за несколько часов до гибели военный оставил запись на своей странице в Facebook.

      Дважды не умирают. Дважды не убьют! Погибнуть в бою – честь!
      – написал он.

      Военный погиб на тех позициях, где журналисты 24 канала были на прошлой неделе. Возле Попасной, в поселке Новозвановка, – говорят они – действительно "горячо". Там постоянно стреляют, каждый день. Именно там украинские защитники продвинулись на один километр вперед, заняли стратегическую высоту. Теперь они видят боевиков как на ладони. Из-за этого оккупант бесится и постоянно стреляет. Также сейчас там есть двое украинских раненых.

      Видео: военкор 24 канала о погибшем украинском бойце и поселке Новозвановка

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Потери Новости Луганска
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