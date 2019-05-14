Украина угрожает выйти из минских соглашений: о причинах и последствиях решительного шага

Заявление о выходе Украины из минских соглашений прозвучало угрожающе. Впервые с начала российской агрессии против Украины Киев показал готовность к радикальным шагам. Что вызвало изменение позиции Украины и к чему это может привести – в материале 24 канала.

Европа близка к снятию антироссийских санкций

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от соблюдения минских соглашений, если в Совете Европы согласятся снять санкции с России. Как известно, дипломаты из Германии давно лоббируют в Совете Европы вопрос об отмене санкционного давления с России. Их поддерживают коллеги из Франции и ряд других государств.

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По словам политического аналитика Николая Белескова, угроза того, что Совет Европы ослабит антироссийские санкции, существует. И европейцы серьезно настроены.

В Совете Европы подвергаются давлению России, которая пригрозила выйти из СЕ и прекратить выполнять Европейскую конвенцию по правам человека. К сожалению, эта российская стратегия работает. И создает проблемы для работы Украины и нашей политике в Совете Европы,

- замечает Николай Белесков.



Европа отказывается ужесточать санкции из-за паспортизации Россией Донбасса

Как отмечает аналитик Kyivstratpro Тарас Семенюк, заявление Климкина – ответ на нежелание европейцев усиливать антироссийские санкции после указа Путина об упрощенном предоставлении украинцам в ОРДЛО и Крыму гражданства РФ.

Украина требует от Европы более жестких санкций из-за указа Путина об упрощенном российском гражданстве для украинцев. А европейцы считают, что санкции будут вредить урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе,

– замечает Тарас Семенюк.

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Международник подчеркивает: первый сигнал того, что европейцы не готовы ужесточать санкции, прозвучал после захвата Россией украинских кораблей и военных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Наказали нескольких сотрудников ФСБ, которые, возможно, никогда в Европе и не были.

Заявление Климкина слишком эмоциональное, но молчать нельзя

По мнению Николая Белескова, заявление Климкина – больше шаг отчаяния, чем продуманная стратегия. Это не соответствует нашей стратегии и интересам. И дает аргументы РФ против Украины.

Администрация Порошенко и МИД постоянно подчеркивали, что к минским соглашениям санкции привязаны. В Украине говорили, что это Россия хочет снять с себя обязательства, которые она взяла на себя, согласно с минскими соглашениями. А теперь уже мы угрожаем выйти из договоренностей. Это может стать поводом для Кремля требовать от Запада усилить давление на Украину,

- замечает Николай Белесков.



Если не ужесточить санкции, Россия может признать независимость незаконных формирований

Тарас Семенюк также считает, что это эмоциональный выпад, но промолчать в этой ситуации Украина также не могла.

Надо отрезвить Европу. Если не будут усилены санкции, это развязывает России руки. Затем Москва признает независимость сепаратистских республик. Не наказанное преступление влечет за собой новое,

– отмечает Семенюк.

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Специалист отмечает: Европа находится в политическом кризисе. В конце мая состоятся выборы в Европарламент, на которых высокие шансы имеют лояльные к России силы. Эти выборы, по мнению Семенюка, являются ключевыми по всей санкционной политике ЕС против России. Партии, лояльные к России в Европарламенте, частично будут влиять и на решения Совета Европы. В частности, потребуют пересмотра санкционной политики.

Минские соглашения не работают, но выгодны Украине?

В феврале прошло четыре года после принятия минских договоренностей нормандской четверкой: канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Путиным. Соглашения содержат 13 пунктов. Среди них – немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в ОРДЛО, по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, доступ к украино-российской границе.

За этот период Россия и подконтрольные ей вооруженные формирования в ОРДЛО не выполнили первый пункт – полное прекращение огня. Пророссийские боевики постоянно нарушают соглашения, обстреливая позиции ВСУ из запрещенного соглашениями оружия.

Специалисты неоднократно подчеркивали: "Минск-2" не работает. Для решения конфликта на Донбассе нужен другой переговорный формат. К примеру, новоизбранный президент Зеленский предлагает включить США и Великобританию. Хотя, как отмечает спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, изменение формата ни к чему не приведет, пока Россия не выведет свои войска с оккупированных территорий, а контроль над украино-российской границей будет восстановлен международной миссией.

При этом, отмечает Белесков, Украина не должна ставить под сомнение минские соглашения несмотря на их неэффективность и то, что так и не удалось их имплементировать.



За четыре года Россия не выполнила ни одного пункта минских соглашений

"Минск-2" выгоден даже, если бы санкции к соглашениям не были привязаны. Так, решения конфликта на Донбассе нет. Но после их подписания снизилась активность боевых действий на Донбассе и существенно уменьшились потери ВСУ. России не выгодно идти на радикальное нарушение этих соглашений – в большое наступление, поскольку Москва потеряет имидж перед Берлином и Парижем", – считает Николай Белесков.

Аналитик подчеркивает: Украине легче требовать от европейцев и американцев ужесточения санкций, упрекая в непонимании глубины угрозы со стороны Москвы. Вместо того, чтобы своим экономическим развитием уменьшать силовой диспаритет с РФ, получая новые аргументы в диалоге с Москвой.

Тарас Семенюк отмечает: если Украина выйдет из минских соглашений, это подхватят пророссийские оппозиционные силы. Что не будет способствовать решению вооруженного конфликта на Донбассе.

При этом Белесков подчеркивает: паспортизация Россией жителей ОРДЛО – символ того, что российская внешняя политика в отношении Донбасса провалилась.

Паспортизация Россией Донбасса – признак того, что Кремлю не удалось по собственному сценарию реализовать минские соглашения. Если бы российская политика по Донбассу была успешной, то паспортизацию не надо было бы проводить. Кремль вернул бы ОРДЛО Украине на российских условиях - федерализации или конфедерализации. А паспорта начали выдавать, поскольку минским соглашениям четыре года, а заставить Украину пойти на условия России так и не удалось,

- подчеркнул Белесков.