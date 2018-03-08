Бойцы ВСУ отработали действия по наступлению: фото учений
Военные саперы отрабатывали на полигоне действия на минных полях во время наступления.
Фото с учений опубликовал пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Когда Украина пойдет в наступление, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса под свой контроль, одна из самых весомых ролей будет отведена саперам Вооруженных Сил,
– говорится в сообщении.
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Поэтому инженерно-саперные подразделения отрабатывали действия на минных полях во время наступления – учились разминировать противотанковое поле противника и заряд разминирования ЗРП "Тропа".
Источник: 24 Канал
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