Бойцы ВСУ отработали действия по наступлению: фото учений

Военные саперы отрабатывали на полигоне действия на минных полях во время наступления.

Фото с учений опубликовал пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Когда Украина пойдет в наступление, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса под свой контроль, одна из самых весомых ролей будет отведена саперам Вооруженных Сил,

– говорится в сообщении.

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Поэтому инженерно-саперные подразделения отрабатывали действия на минных полях во время наступления – учились разминировать противотанковое поле противника и заряд разминирования ЗРП "Тропа".