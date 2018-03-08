Бійці ЗСУ відпрацювали дії з наступом: фото навчань

Військові сапери відпрацьовували на полігоні дії на мінних полях під час наступу.

Фото з навчань опублікував прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Коли Україна піде у наступ, щоби повернути окуповані території Донбасу під свій контроль, одну із найбільш вагомих ролей буде відведено саперам Збройних Сил,

– йдеться у повідомленні.

Читайте також: Це – дуже гаряча війна, а не заморожений конфлікт, – Волкер про Донбас

Тож інженерно-саперні підрозділи відпрацьовували дії на мінних полях під час наступу – тренувалися розміновувати протитанкове поле противника та заряд розмінування ЗРП "Тропа".