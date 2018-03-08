Бійці ЗСУ відпрацювали дії з наступом: фото навчань
Військові сапери відпрацьовували на полігоні дії на мінних полях під час наступу.
Фото з навчань опублікував прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.
Коли Україна піде у наступ, щоби повернути окуповані території Донбасу під свій контроль, одну із найбільш вагомих ролей буде відведено саперам Збройних Сил,
– йдеться у повідомленні.
Читайте також: Це – дуже гаряча війна, а не заморожений конфлікт, – Волкер про Донбас
Тож інженерно-саперні підрозділи відпрацьовували дії на мінних полях під час наступу – тренувалися розміновувати протитанкове поле противника та заряд розмінування ЗРП "Тропа".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі