Це – дуже гаряча війна, а не заморожений конфлікт, – Волкер про Донбас

Спеціальний представник США в Україні Курт Волкер сподівається, що Росія все ж вирішить зберегти мир і піти зі сходу України.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на AP.

За словами Курта Волкера, США готові зіграти певну роль у врегулюванні ситуації на Донбасі – Вашингтон може забезпечити безпеку після виходу російських військ зі сходу України. Москва пропозицію США отримала, тож Штати чекають відповіді з Кремля.

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Спеціальний представник США в Україні додав, що Росія платить величезну ціну за військову агресію на Донбасі – людські втрати та замороження зв'язків з Заходом.

Це дуже гаряча війна, а не заморожений конфлікт. Бої тривають щоночі, щотижня гине кілька українських військових,

– підкреслив Волкер.

Раніше спецпредставник Держдепу США Курт Волкер заявив, що зараз США працюють над тим, щоб переконати Росію, що подальша окупація Донбасу не в її інтересах.