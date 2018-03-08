Це – дуже гаряча війна, а не заморожений конфлікт, – Волкер про Донбас
Спеціальний представник США в Україні Курт Волкер сподівається, що Росія все ж вирішить зберегти мир і піти зі сходу України.
Про це повідомляє ABC News з посиланням на AP.
За словами Курта Волкера, США готові зіграти певну роль у врегулюванні ситуації на Донбасі – Вашингтон може забезпечити безпеку після виходу російських військ зі сходу України. Москва пропозицію США отримала, тож Штати чекають відповіді з Кремля.
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Спеціальний представник США в Україні додав, що Росія платить величезну ціну за військову агресію на Донбасі – людські втрати та замороження зв'язків з Заходом.
Це дуже гаряча війна, а не заморожений конфлікт. Бої тривають щоночі, щотижня гине кілька українських військових,
– підкреслив Волкер.
Раніше спецпредставник Держдепу США Курт Волкер заявив, що зараз США працюють над тим, щоб переконати Росію, що подальша окупація Донбасу не в її інтересах.