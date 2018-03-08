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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це – дуже гаряча війна, а не заморожений конфлікт, – Волкер про Донбас

1826 Читать новость на русском
Курт Волкер
Курт Волкер / day.kyiv.ua

Спеціальний представник США в Україні Курт Волкер сподівається, що Росія все ж вирішить зберегти мир і піти зі сходу України.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на AP.

За словами Курта Волкера, США готові зіграти певну роль у врегулюванні ситуації на Донбасі – Вашингтон може забезпечити безпеку після виходу російських військ зі сходу України. Москва пропозицію США отримала, тож Штати чекають відповіді з Кремля.

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Спеціальний представник США в Україні додав, що Росія платить величезну ціну за військову агресію на Донбасі – людські втрати та замороження зв'язків з Заходом.

Це дуже гаряча війна, а не заморожений конфлікт. Бої тривають щоночі, щотижня гине кілька українських військових,
– підкреслив Волкер.

Раніше спецпредставник Держдепу США Курт Волкер заявив, що зараз США працюють над тим, щоб переконати Росію, що подальша окупація Донбасу не в її інтересах.

Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Новини США Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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