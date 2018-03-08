Это – очень горячая война, а не замороженный конфликт, – Волкер о Донбассе
Специальный представитель США в Украине Курт Волкер надеется, что Россия все же решит сохранить мир и уйти с востока Украины.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на AP.
По словам Курта Волкера, США готовы сыграть определенную роль в урегулировании ситуации на Донбассе – Вашингтон может обеспечить безопасность после выхода российских войск с востока Украины. Москва предложение США получила, поэтому Штаты ждут ответа из Кремля.
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Специальный представитель США в Украине добавил, что Россия платит огромную цену за военную агрессию на Донбассе – человеческие потери и замороженные связи с Западом.
Это очень горячая война, а не замороженный конфликт. Бои продолжаются каждую ночь, каждую неделю погибает несколько украинских солдат,
– подчеркнул Волкер.
Ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что сейчас США работают над тем, чтобы убедить Россию, что дальнейшая оккупация Донбасса не в ее интересах.