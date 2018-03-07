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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ціна окупації Донбасу для Росії є високою й надалі лише зростатиме, – Волкер

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Курт Волкер
Курт Волкер

Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер заявив, що зараз США працюють над тим, щоб переконати Росію, що подальша окупація Донбасу не в її інтересах.

Таку позицію він висловив під час виступу у варшавській філії The German Marshall Fund, повідомляє "Укрінформ".

"Ми намагаємося показати Росії, що ціна окупації для неї є високою й надалі вона лише зростатиме. Тому ми сподіваємося, що Росія прийме інші стратегічні рішення у майбутньому", – зазначив Курт Волкер.

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Він зауважив, що Росія усе ще очікує, що ситуація в Україні повернеться до періоду перед 2014 роком і до влади у країні прийдуть проросійські сили.

"Але реальність є такою, що російська агресія й окупація частини території призвели до зворотного – до більшого єднання українців навколо національних цінностей і орієнтації України на Захід, чого раніше не було. Росіяни втратили для себе молоде покоління українців", – переконаний американський дипломат.

За його словами, "неможливими" є продуктивні відносини США з Росією без розв'язання конфлікту на сході України.

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Він також нагадав, що зараз діють санкції ЄС та США проти Росії, "які посилюватимуться", а Вашингтон надає військову допомогу Україні, нещодавно знявши обмеження на постачання зброї.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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