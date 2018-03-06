На Донбасі ще буде велика війна, – російський журналіст

Вирішити конфлікт на Донбасі політичними методами неможливо. Відтак, на сході України буде "друга серія" війни за український суверенітет.

Такий прогноз зробив російський журналіст Аркадій Бабченко "Ехо Москви".

Він заявив, що Україна зацікавлена ​​в міжнародній миротворчій місії на Донбасі, адже внаслідок конфлікту щороку гине близько 500 людей.

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При цьому журналіст не виключає, що російська влада може піти на новий виток війни на Донбасі.

"Коли жити стане гірше, жити стане нудніше. Безумовно, для диктатора немає кращого способу відволікання уваги, ніж війна. Перший кандидат в цьому плані – це, безумовно, Донбас. Однозначно. І я думаю, що ще якась досить велика війна на Донбасі все-таки ще буде. Я думаю, що ось ці перманентні обстріли і перемир'я - це просто поки пауза", – вважає Бабченко.

Він додав, що Донбас може стати для президента Росії Володимира Путіна картою у зовнішньополітичній грі.

"Відновити свій територіальний суверенітет на Донбасі Україна може тільки силою. Політично, мені здається, це неможливо. Так що друга серія буде в будь-якому випадку. Також я не виключаю того, що це може бути і картою для гри у зовнішній політиці. Коли Володимир Володимирович образиться остаточно", – вважає журналіст.