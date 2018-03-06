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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Донбассе еще будет большая война, – российский журналист

5143 Читати новину українською
Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / Фото из открытых источников

Решить конфликт на Донбассе политическими методами невозможно. Следовательно, на востоке Украины будет "вторая серия" войны за украинский суверенитет.

Такой прогнозр сделал российский журналист Аркадий Бабченко "Эхо Москвы".

Он заявил, что Украина заинтересована в международной миротворческой миссии на Донбассе, ведь в результате конфликта ежегодно гибнет около 500 человек.

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При этом журналист не исключает, что российские власти могут пойти на новый виток войны на Донбассе.

"Когда жить станет хуже, жить станет скучнее. Безусловно, для диктатора нет лучшего способа отвлечения внимания, чем война. Первый кандидат в этом плане – это, безусловно, Донбасс. Однозначно. И я думаю, что еще какая-то достаточно большая война на Донбассе все-таки еще будет. Я думаю, что вот эти перманентные обстрелы и перемирие – это просто пока пауза", – считает Бабченко.

Он добавил, что Донбасс может стать для президента России Владимира Путина картой во внешнеполитической игре.

"Восстановить свой территориальный суверенитет на Донбассе Украина может только силой. Политически, мне кажется, это невозможно. Так что вторая серия будет в любом случае. Также я не исключаю того, что это может быть и картой для игры во внешней политике. Когда Владимир Владимирович обидится окончательно", – считает журналист.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе АТО
Источник: 24 Канал
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