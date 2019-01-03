Бойко не надо списывать со счетов, – политолог

Комик Владимир Зеленский кампании еще не проводил. Он лишь громко стартанул, поэтому – это протест против политиков, которые 20 лет у власти.

Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал политолог Петр Олищук.

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По его словам, большая часть граждан не пойдет голосовать либо не будут никого поддерживать.

Сейчас Зеленский запускает свою программу по мобилизации поклонников в социальных сетях. Там уже внушительная цифра их, поэтому надо будет проявлять конкретные позиции и идеи. Это будет проверка его как политика,

– отметил Олищук.

"Сильные позиции у Тимошенко, она довольно уверенно лидирует. Вряд ли это изменится до самых выборов. И сейчас стоит вопрос, кто будет оппонентом для Тимошенко во втором туре. Бойко не надо списывать со счетов. У него хорошая динамика рейтинга и достаточно слабая конкуренция в его электоральном круге", – добавил политолог.

Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах. По словам городского головы Львова, он согласился на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 3 января политическая партия "Объединение "Самопомич" выбрала Андрея Садового кандидатом на пост Президента Украины.