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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Бойко не надо списывать со счетов, – политолог

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      Комик Владимир Зеленский кампании еще не проводил. Он лишь громко стартанул, поэтому – это протест против политиков, которые 20 лет у власти.

      Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал политолог Петр Олищук.

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      По его словам, большая часть граждан не пойдет голосовать либо не будут никого поддерживать.

      Сейчас Зеленский запускает свою программу по мобилизации поклонников в социальных сетях. Там уже внушительная цифра их, поэтому надо будет проявлять конкретные позиции и идеи. Это будет проверка его как политика,
      – отметил Олищук.

      "Сильные позиции у Тимошенко, она довольно уверенно лидирует. Вряд ли это изменится до самых выборов. И сейчас стоит вопрос, кто будет оппонентом для Тимошенко во втором туре. Бойко не надо списывать со счетов. У него хорошая динамика рейтинга и достаточно слабая конкуренция в его электоральном круге", – добавил политолог.

      Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах. По словам городского головы Львова, он согласился на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 3 января политическая партия "Объединение "Самопомич" выбрала Андрея Садового кандидатом на пост Президента Украины.

      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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