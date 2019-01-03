Бойка не треба списувати з рахунків, – політолог

Комік Володимир Зеленський кампанії ще не проводив. Він лише гучно стартанув, тому – це протест проти політиків, які 20 років при владі.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Петро Оліщук.

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За його словами, велика частина громадян не піде голосувати або не будуть нікого підтримувати.

Зраз Зеленський запускає свою програму щодо мобілізації прихильників у соціальних мережах. Там вже значна цифра їх, тому треба буде проявляти конкретні позиції та ідеї. Це буде перевірка його як політика,

– зазначив Оліщук.

"Найсильніші позиції у Тимошенко, вона досить впевнено лідирує. Навряд чи це зміниться до самих виборів. І зараз стоїть питання, хто буде опонентом для Тимошенко в другому турі. Бойка не треба списувати з рахунків. В нього гарна динаміка рейтингу і достатньо слабка конкуренція в його електоральному колі", – додав політолог.

Нагадаємо, 3 жовтня Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах. За словами міського голови Львова, він зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною. 3 січня політична партія "Об'єднання "Самопоміч" обрала Андрія Садового кандидатом на посаду Президента України.