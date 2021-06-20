Причиною в "ЄС" назвали один з останніх ефірів програми "Права на владу", який був присвячений так званим плівкам Медведчука. І зокрема, тому, як Петро Порошенко бувши президентом, піарився на звільненні українських військовополонених.

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На цих записах є епізод Медведчук просить терористів ще кілька днів потримати українського кіборга "Рахмана" у себе в полоні, бо президент Порошенко ще не повернувся з Парижа, а він же так хотів особисто, під телекамери зустріти кіборга в аеропорту "Бориспіль".

Тому, мовляв, нехай "Рахман" ще трохи посидить в полоні бойовиків і почекає на повернення свого головнокомандувача. Обговорювати цю скандальну історію, на ефір від "Європейської Солідарності" прийшла народна депутатка Ірина Геращенко, яка під час програми постійно маніпулювала фактами, за що і отримала від інших учасників ток-шоу звинувачення в наслідуванні російських пропагандистів.

Геращенко під час ефіру кілька разів ловили на брехні і на тому, що вона наполегливо ухилялася від відповіді на питання про справжні інтереси і завдання кума Путіна під час каденції Петра Порошенка.

Політсила Порошенка намагається відвернути увагу від скандальних плівок

Відтак, у підсумку, жорстка дискусія, яка точилася в студії і неприємні запитання до соратниці Петра Олексійовича дуже засмутили його політичну силу. В "Європейській Солідарності" каналу "1+1" у підсумку оголосили бойкот.

Очевидно, що такий відчайдушний крок і намагання виставити себе несправедливо ображеними – це не більше, ніж спроба політсили Порошенка відвести увагу суспільства від змісту "плівок Медведчука".

Мовляв, нехай люди обговорюють бойкот телеканалу, а не шокуючі записи телефонних переговорів кума Путіна і те, хто його покривав за попередньої влади. Якщо соратники Порошенка і справді так переживають за дотримання журналістських стандартів, то чому ж вони тоді раніше не бойкотували телеканали кума Путіна?



Соратники Порошенка ходили на ефіри заблокованих каналів / Фото пресслужби "ЄС"

Натомість вони регулярно ходили туди на ефіри і давали інтерв'ю працівникам медведчуківських телеканалів. Медведчук у жовтні 2018 року придбав канал News One, оформивши його на свого соратника Тараса Козака. У грудні 2018 року так само ним був придбаний телеканал "112 Україна". Пізніше кум Путіна докупить ще й канал ZIK.

Так от, вже після придбання Медведчуком "112 Україна" туди регулярно ходили народні депутати від Блоку Петра Порошенка. Наприклад, у лютому 2019 року у вечірньому ефірі гостем був Артур Герасимов – заступник голови фракції БПП у Верховній Раді.

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Один з численних ефірів на іншому медведчуківському каналі – NewsOne, де гостем був інший народний депутат від політсили Порошенка – Олексій Гончаренко. Навесні 2019 року Гончаренко ходив і на інший медведчуківський канал – "112 Україна", де його, до речі, мало не побили у прямому ефірі.

Гостем каналу Медведчука сам став Порошенко

Тоді від політсили Порошенка так і не було заяви про бойкот цього медведчуківського телеканалу, де так жорстоко і не люб'язно поставились до нардепа від БПП Гончаренка. Чому ж? Можливо, тому що незабаром, перед виборами президента гостем великого ефіру "112 Україна", став сам Петро Порошенко.

На питання ведучих, чи не збирається влада закривати цей проросійський канал, експрезидент Порошенко їх заспокоїв: жодних ознак їхньої пропагандистської роботи на Росію, ані СБУ, ані інші державні органи не помітили. На питання працівників кума Путіна, що буде з ними і з телеканалом, президент Порошенко відповів, що підстав закривати канал кума Путіна він не бачить.

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Ніхто з цих ведучих медведчуківського телеканалу тоді Порошенку не поставив жодного прямого і відвертого запитання. Було б справді дивно, якби вони почали розпитувати його як і чому він надав такі преференції їхньому роботодавцеві, що той, крім обміну полоненими, ще й торгує вугіллям з окупованих територій, завозить ешелонами скраплений газ з Росії і контролює дизельну трубу.

Жодного неприємного запитання не поставили на медведчуківських каналах ані Петру Олексійовичу, ані його численним соратникам, які регулярно туди ходили на ефіри.

Можливо, саме тому ми тоді так і не почули від соратників Порошенка жодного слова про бойкот цього телевізійного "борделю" кума Путіна? І натомість – бачимо таку істеричну реакцію після ефіру на "1+1".

Хоча, може це і на краще, що політсила Порошенка позбавить глядачів цього каналу своєї присутності. Принаймні, інформаційний простір буде чистішим і в ньому поменшає маніпуляцій, брехні і фейків, які розповсюджують соратники колишнього президента і він сам.