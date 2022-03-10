Бои проходили в Броварском районе Киевской области. Нашим защитникам удалось получить документы уничтоженных оккупантов.
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Среди документации, в частности, список личного состава 2 танкового взвода 3 танковой роты 1 танкового батальона в/ч 93992.
Как свидетельствуют данные из открытых источников, к в/ч 93992 приписан 6-й танковый полк (город Чебаркуль, Челябинской области) с почетным названием "Львовский" 90-й танковой дивизии Центрального военного округа РФ.
Список личного состава и данные родственников русских оккупантов:
- Старший лейтенант Кобзарь Дмитрий Андреевич, 31.08.1995 год рождения (Мать: Кобзарь Светлана Валентиновна, отец: Кобзарь Андрей Павлович)
- Рядовой Зайцев Евгений Викторович, 23.11.1999 год рождения (Мать: Турманова Елена Викторовна, сестра: Зайцева Ирина Викторовна, город Копейск, улица Томская, 17, квартира 11).
- Рядовой Малышенко Иван Владиславович, 31.07.1999 год рождения (Мать: Малышенко Елена Владимировна, Томская область, село Каргасок, улица Герасимова, 116, квартира 7).
- Старший сержант Иванов Владимир Николаевич, 30.07.1991 год рождения (Жена: Иванова Екатерина Юрьевна, город Чебаркуль, улица Карпенко, 4, квартира 13).
- Рядовой Квашнин Алексей Сергеевич, 30.03.2001 год рождения (Мать: Квашнина Ирина Александровна, отец: Квашнин Сергей Иванович, Курганская область, село Сетовное, улица Центральная, 66, квартира 2).
- Рядовой Косарев Владислав Александрович, 04.06.2001 год рождения (Мать: Байкалева Оксана Викторовна, отец: Байков Сергей Александрович, Свердловская область).
- Сержант Манасов Алим Аманбаевич, 26.08.1997 год рождения (Мать: Манасова Улболсин Адилбековна, Манасов Аманбай, Оренбургская область поселок Светлый, улица Орская, 2).
- Рядовой Грипас Егор Антонович, 12.09.1999 год рождения (Мать: Иванова Надежда Николаевна, Грипас Антон Павлович, Челябинская область, село Казанцево, улица Ленина, 20).
- Младший сержант Лохматов Данило Сергеевич, 06.10.2002 (Мать: Лохматова Алсу Равшановна, отец: Лохматов Сергей Анатольевич, город Саратов, улица Батавина, 13в, квартира 108).
- Ефрейтор Смирнов Дмитрий Алексиевич, 22.01.2000 (Мать: Смирнова Ольга Николаевна, Томская область, ДМП "Жемчужина", улица Алексеева, 3).
- Старший сержант Артамонов Артур Александрович, 29.07.1991 (Жена: Артамонова Евгения Сергеевна, город Чебаркуль, улица Ленина, 44а, квартира 58. Мать: Артамонова Наталья Михайловна, Тюменская область, город Муравленко, улица Нефтяников, 1)
- Рядовой Михайлов Максим Александрович, 11.08.1994 (отец: Михайлов Александр, республика Татарстан, город Казань, поселок Нагорный, улица Куркачинская, 32, квартира 1).
- Сержант Кубелов Аян Нурланович, 21.04.1998 (город Чебаркуль, улица Мира, 25а, квартира 11).
- Рядовой Мартыненко Александр Денисович 03.11.2001 (город Чебаркуль, улица Ленина, 21, квартира 19).
- Рядовой Сиразетлинов Айдар Рафкатович, 01.10.2001.
Находите родственников оккупантов в соцсетях и требуйте, чтобы их сыновья-убийцы убирались из нашей земли, если еще живы,
– говорится в сообщении.
Трофейные документы:
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