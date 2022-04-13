В бою с оккупантами погиб еще один белорус под позывным "Ганс"

Борьба против оккупантов отнимает жизнь не только украинцев. Российские захватчики убивают также приехавших в нашу страну из-за границы, чтобы бороться за мирное небо над Украиной.

Так, в бою против вражеских военных погиб еще один белорус. У него был позывной "Ганс".

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Воевал за Украину с 2015 года

О гибели белорусского военного сообщил режиссер Антось Цялежнікаў. Он отметил, что "Ганс" приехал воевать за Украину еще в 2015 году. Он входил в состав Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора", а также был несколько раз ранен. Недавно "Ганс" перешел в 24-ю механизированную бригаду ВСУ.

Надеюсь, "Ганс" сейчас где-то с "Туром" в лучшем мире. Светлая память!,

– написал он.

Накануне бойцы легиона "Свобода России" показали первые результаты своей работы. Он, напомним, состоит из россиян и белорусов, добровольно решивших воевать против российской агрессии в Украине.

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