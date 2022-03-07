В бою с оккупантами погиб экс-нардеп от "Свободы" Александр Марченко

Ветеран российско-украинской войны и бывший нардеп Александр Марченко отдал свою жизнь в бою за Украину.

Офицер Марченко погиб в бою с россиянами в Пуще Водице. Об этом 7 марта в фейсбуке сообщил Олег Тягнибок, его соратник из "ВО" Свобода.

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Что известно об Александре Марченко

Марченко был предпринимателем и политическим деятелем, народным депутатом VIII созыва. В январе ему исполнилось 57 лет.

Защитник Украины родился в селе Рыбчинцы Винницкой области. Проживал в городе Белая Церковь Киевской области.

Киевской области. На внеочередных выборах в Раду в 2014 году баллотировался по округу №90 от ВО "Свобода" и одержал победу.

Являлся участником комбатантского объединения "Легион Свободы". В 2014 году был бойцом 72-й ОМБР имени Черных Запорожцев.

имени Черных Запорожцев. В августе 2014 года в результате обстрела украинских позиций системой "Смерч" получил ранение под Красным Лучем.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родственникам и собратьям павшего Героя. Украина будет помнить его подвиг, а оккупант обязательно поплатится за свои преступления.

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