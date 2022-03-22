В бою с захватчиками погиб 26-летний танкист Петр Ткаченко

22 марта 2022 , 10:58
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Источник:

17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

С начала нападения России на Украину уже погибло немало наших защитников. К сожалению, в бою с оккупантами отдал жизнь за страну 26-летний Петр Ткаченко.

Погибший служил в 17 отдельной танковой бригаде. Выпускник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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С первых дней войны успешно выполнял боевые задачи. Погиб в бою, как Герой,
– сообщили в бригаде.

В сообщении указано, что воин был сыном, мужем и отцом.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного.

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Автор: Оксана Княжик