Однако перед исчезновением их сперва отчитал генерал-лейтенант Анатолий Бибилов, затем мобилизованных закрыли на вагоностроительном заводе в Стаханове, а позже вывезли на полигон в Луганской области. С этого времени они перестали выходить на связь. Об этом сообщило российское СМИ, пишет 24 Канал.

Интересно Повестки получат все и никуда не уедут: в России теперь будут мобилизовать по-новому

Новомобилизованных хотели бросить под пули ВСУ

На давление со стороны вооруженных представителей ЧВК "Вагнера" российские мобилизованные ранее жаловались родителям и родным, которые и рассказали росСМИ подробнее об их исчезновении. Так, во время последнего разговора один из них поделился своими "приключениями".

Как это, очевидно, часто бывает в России, мобилизованных мужчин обманули. Сначала их обещали отправить в Ростов-на-Дону якобы для обучения и перевода в подчинение местной воинской части. Однако ночью повезли на фронт в Украину. Впоследствии стало известно, что мобилизованных боевики собрались вывезти на полигон в Луганской области.



Оккупанты должны были ехать в Ростов / Скриншот росСМИ

При этом на месте дислокации военных России не было, только около 30 наемников из ЧВК "Вагнера", которые давили на вновь прибывший расходный материал, чтобы те вступили в их ряды. При этом новое подразделение на бумаге не имело бы отношения к ЧВК Пригожина, ведь само подразделение мобилизованных планировали назвать ЧВК "Волки".

Мобилизированный пожаловался, что людей загоняли с оружием и обезличили. По его словам, новоприбывших хотели оформить как добровольцев и отправить воевать в Бахмут перед вагнеровцами.

Мобилизированные должны были в Бахмуте идти под пули перед вагнеровцами / Скриншоты росСМИ

Более того, один мобилизованный россиянин переживал, что у них отберут телефоны, поэтому связь с родными оборвется.

Мобилизированных продали в ЧВК. Будем держать дорогу в Бахмуте. Что делать не знаю,

– сказал один из мобилизованных.



Мобилизированные не знали, что их будет ждать / Скриншот росСМИ

У россиян забрали телефоны / Скриншот росСМИ

Звонок мобилизованного родственниками: видео 18+ (нецензурная лексика)

На солдат давило и руководство

Давить на мобилизованных также приехал лично бывший так называемый "президент Южной Осетии" генерал-лейтенант Анатолий Бибилов. Он кричал, что новоприбывшие солдаты трусы и уговаривал "защищать свою родину" почему-то на территории Украины.

Более того, по словам солдат, Бибилов при этом ударил подполковника Владислава Федотова, сопровождавшего военных из Ростова в "ЛНР". Сделал это за то, что подполковник подчеркнул: "мобилизованные здесь не должны находиться".

В российских соцсетях ранее появилось видео с его угрозами мобилизованным, и лишь впоследствии стало известно, что он ругал "трехэтажным" мужчин, которые были закрыты на вагоностроительном заводе в Стаханове.

На мобилизованных оказывал давление и генерал-лейтенант Анатолий Бибилов: видео 18+ (ненормативная лексика)

При этом мобилизованные оккупанты поделились, что твердо отказавшихся пополнять ряды вагнеровцев куда-то забрали и их судьба неизвестна.

У нас нет выбора. Кто точно сказал "нет" – их уже забрали, я не знаю, что с ними сейчас происходит. Это "вагнера" приехали. Понимаешь, им вообще пох*й, они сейчас нас (убьют – 24 Канал) и выкинут в поле, и все,

– посетовал он родственникам.

Российский солдат рассказал о вагнеровцах: видео 18+ (нецензурная лексика)

"Бросили" солдат не раз

Родные мобилизованных также поделились СМИ, что им и солдатам удалось связаться с военной прокуратурой. Сначала она заявила, что мобилизованные находятся в Украине незаконно, так что утром 7 апреля за ними должны были приехать машины, чтобы отправить в Ростовский полевой лагерь. При этом одного из мужчин действительно забрали, однако, как выяснилось, после написания заявления его вернули обратно.

Как можно было ожидать, утром за мужчинами никто не приехал. Когда они снова позвонили в военную прокуратуру, им сначала заявили, что "по Южному округу нет нужного количества машин", а впоследствии, что "ничем не могут помочь".

На связь мобилизованные мужчины перестали выходить вечером 7 апреля.