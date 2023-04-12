Однак перед зникненням їх спершу відчитав генерал-лейтенант Анатолій Бібілов, потім мобілізованих закрили на вагонобудівному заводі в Стаханові, а згодом вивезли на полігон у Луганській області. З того часу вони перестали виходити на зв'язок. Про це повідомило російське ЗМІ, пише 24 Канал.

Цікаво Повістки отримають усі та нікуди не виїдуть: в Росії відтепер мобілізовуватимуть по-новому

Новомобілізованих хотіли кинути під кулі ЗСУ

На тиск з боку озброєних представників ПВК "Вагнера" російські мобілізовані раніше скаржилися батькам та рідним, які й розповіли росЗМІ детальніше про їхнє зникнення. Так, під час останньої розмови один із них поділився своїми "пригодами".

Як це, вочевидь, часто буває на Росії, мобілізованих чоловіків обманули. Спершу їх обіцяли відправити у Ростов-на-Дону нібито для навчання та переведення у підпорядкування до місцевої військової частини. Однак натомість вночі повезли на фронт в Україну. Згодом стало відомо, що мобілізованих бойовики зібралися вивезти на полігон на Луганщині.



Окупанти повинні були їхати в Ростов / Скриншот росЗМІ

При цьому на місці дислокації військових Росії не було, лише близько 30 найманців з ПВК "Вагнера", які тиснули на новоприбулий розхідний матеріал, щоб ті вступили в їхні ряди. При цьому новий підрозділ на папері не мав би стосунку до ПВК Пригожина, адже сам підрозділ мобілізованих планували назвати ПВК "Вовки".

Мобілізований поскаржився, що людей заганяли зі зброєю та знеособили їх. За його словами, новоприбулих хотіли оформити як добровольців та відправити воювати у Бахмут перед вагнерівцями.

Мобілізовані повинні були у Бахмуті йти під кулі перед вагнерівцями / Скриншоти росЗМІ

Ба більше, один мобілізований росіянин переживав, що у них відберуть телефони, тож зв'язок з рідними обірветься.

Мобілізованих продали до ПВК. Триматимемо дорогу в Бахмуті. Що робити не знаю,

– сказав один з мобілізованих.



Мобілізовані не знали, що на них чекатиме / Скриншот росЗМІ

У росіян забрали телефони / Скриншот росЗМІ

Дзвінок мобілізованого родичами: відео 18+ (нецензурна лексика)

На солдатів тиснуло й керівництво

Тиснути на мобілізованих також приїхав особисто колишній так званий "президент Південної Осетії" генерал-лейтенант Анатолій Бібілов. Він кричав, що новоприбулі солдати боягузи та вмовляв "захищати свою батьківщину" чомусь на території України.

Ба більше, за словами солдатів, Бібілов при цьому вдарив підполковника Владислава Федотова, який супроводжував військових із Ростова в "ЛНР". Зробив це за те, підполковник наголосив: "мобілізовані тут не повинні перебувати".

У російських соцмережах раніше з'явилося відео з його погрозами мобілізованим, і лише згодом стало відомо, що він лаяв "триповерховим" чоловіків, які були зачинені на вагонобудівному заводі у Стаханові.

На мобілізованих тиснув й генерал-лейтенант Анатолій Бібілов: відео 18+ (ненормативна лексика)

При цьому мобілізовані окупанти поділилися, що тих, хто твердо відмовився поповнювати лави вагнерівців, кудись забрали і їхня доля невідома.

У нас немає вибору. Хто точно сказав "ні" – їх уже забрали, я не знаю, що з ними зараз відбувається. Це "вагнера" приїхали. Розумієш, їм взагалі пох*й, вони зараз нас (вб'ють – 24 Канал) і викинуть у поле, і все,

– поскаржився він родичам.

Російський солдат розповів про вагнерівців: відео 18+ (нецензурна лексика)

"Кинули" солдатів не раз

Рідні мобілізованих також поділилися ЗМІ, що їм та солдатам вдалося зв'язатися з військовою прокуратурою. Спершу вона заявила, що мобілізовані перебувають в Україні незаконно, тож вранці 7 квітня за ними мали приїхати машини, щоб відправити до Ростовського польового табору. При цьому одного з чоловіків й справді забрали, однак, як з'ясувалося, після написання заяви його повернули його назад.

Як можна було й очікувати, зранку за чоловіками ніхто не приїхав. Коли ж вони знову зателефонували до військової прокуратури, їм спершу заявили, що "по Південному округу немає потрібної кількості машин", а згодом, що "нічим не можуть допомогти".

На зв'язок мобілізовані чоловіки перестали виходити з вечора 7 квітня.