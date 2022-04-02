Более 100 раненых ежедневно: на Харьковщине оккупанты превратили школу в госпиталь

В Харьковской области российские захватчики превратили местную школу в госпиталь для раненых. Все это происходит в Изюме.

По состоянию на 1 апреля 2022 года пиковой точной борьбы в Харьковской области стал город Изюм, который находится под оккупацией врага.

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Российские захватчики превратили школу №10 в госпиталь. Согласно сообщению главы Международного центра противодействия российской пропаганде, ежедневно туда привозят более сотни раненых. Это бойцы из 237 танкового полка, входящего в воинскую часть 91726 в городе Солоте. Там также есть солдаты из 752 мотострелкового полка из воинской части 34670, расположенной в том же городе.

Кочевенко добавил, что медики оккупантов не успевают оказывать необходимую помощь раненым, а также им не хватает медикаментов. По его словам, многие российские захватчики остаются без должной помощи специалистов и умирают.

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