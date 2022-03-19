Более 100 тысяч человек в Луганской области – без света
19 марта 2022 , 17:40Читати новину українською
Источник:"Суспільне Донбас"
Россияне непрерывно обстреливают Луганщину. Поэтому в регионе обесточены 37 населенных пунктов.
11 из них обесточены частично, 26 – полностью. Об этом сообщили в Луганском энергетическом объединении
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Без света остался 100 461 потребитель.
Сергей Гайдай опроверг фейк о полном контроле оккупантов над территорией Луганской области. Россиянам частично удалось зайти в Рубежное и Попасную, бои продолжаются.
Важно – Из-за обстрелов оккупантов в Рубежном погибли 2 детей: