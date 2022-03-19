Более 100 тысяч человек в Луганской области – без света

Россияне непрерывно обстреливают Луганщину. Поэтому в регионе обесточены 37 населенных пунктов.

11 из них обесточены частично, 26 – полностью. Об этом сообщили в Луганском энергетическом объединении

К теме Оккупанты говорят людям, что с 31 марта здесь будут рубли, – волонтер о селах Луганщины

Без света остался 100 461 потребитель.

Сергей Гайдай опроверг фейк о полном контроле оккупантов над территорией Луганской области. Россиянам частично удалось зайти в Рубежное и Попасную, бои продолжаются.

Важно – Из-за обстрелов оккупантов в Рубежном погибли 2 детей: