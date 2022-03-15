Более 100 000 человек и организаций в Британии готовы поддержать беженцев из Украины, – Джонсон

Из-за военной агрессии российских оккупантов против Украины украинцы продолжают покидать границы нашего государства. Они отправляются в другие страны искать пристанище.

Европейские государства оказывают всю возможную помощь беженцам из Украины. Великобритания – не исключение! Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что более 100 тысяч человек и организаций в Британии готовы поддержать украинцев.

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Это фантастически, что более 100 000 человек и организаций проявили свой интерес в поддержке украинцев, которые бегут от войны по схеме "Дом для Украины",

– заявил Джонсон.

Он также поблагодарил каждого в стране, кто к этому моменту предложил свою помощь украинским беженцам.

Заметим, по данным Международной организации по миграции, количество украинцев, выехавших из Украины за 20 дней полномасштабной войны, уже достигло 3 миллионов человек.

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