Из-за карантина из Непала не могут вылететь более сотни украинцев. Они обвиняют Министерство иностранных дел в бездействии. Вместе с тем в ведомстве уверяют, что прилагают все усилия.

Из-за вспышки коронавируса Непал продлил остановку регулярного авиасообщения с другими государствами до 31 мая. Там вынужденно остались по меньшей мере 107 украинцев. Об этом рассказал один из туристов.

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Украинцы обвиняют МИД

Турист уверяет, что от украинских дипломатов звучат лишь заявления об "отслеживании ситуации". Украинец утверждает, что туристы отправили все свои данные, но пока это ничего не дало.

В ответ слышим только: "По состоянию на сегодня информация об эвакуационных рейсах других стран отсутствует". В то же время на сайте международного аэропорта имени Трибхувана видно, что другие правительства пытаются договориться с крупными перевозчиками, такими как Qatar Airways, об эвакуации своих граждан,

– сказал украинец.

По его словам, ситуацию осложняет и то, что в Катманду сейчас высокие показатели заболеваемости. Поэтому в госпиталях есть проблемы со свободными местами.

Реакция МИД

В МИД говорят, что посольство Украины в Индии поддерживает связь с украинцами либо напрямую, либо через представителей туристических компаний.

Дипломаты пытаются как можно быстрее вернуть украинцев домой и прорабатывают возможность эвакуации с помощью иностранных рейсов. Например, запрос на получение разрешения на выполнение чартерных рейсов подала авиакомпания Turkish Airlines.

Хочу всех успокоить – своих на произвол судьбы не оставим,

– подчеркнули в МИД.

Что известно об украинцах

В МИД отметили, что 45 человек разместили в гостиницах Катманду, они обеспечены всем необходимым.

Остальные – до сих пор в горах.

Четверо украинцев заболели коронавирусом, но их состояние удовлетворительное, они получают помощь.

Обратите внимание! В Катманду работает почетный консул Украины, в соцсети для украинцев создали совместную группу, а родственников просят обращаться на горячую линию МИД: 044 238-16-57, 044 238-15-88.