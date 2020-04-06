Группа украинских туристов застряла в Непале: власть Украины им слабо помогает

Из-за закрытия границ многих стран в рамках борьбы с коронавирусом група с 36 украинских туристов уже в течение двух недель не может вылететь из Непала. Они готовы за свой счет вылететь из столицы страны Катманду и по возвращении в Украину пройти обсервацию. Однако украинская власть им слабо в этом помогает.

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Один из украинских туристов киевлянин Тарас Поздний в фейсбуке сообщил, что они прибыли в Непал еще до закрытия границ, и даже не подозревали, что такое может произойти. 6 марта они отправились из столицы и направились к Эвересту, чтобы подняться на гору.

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Когда уже добрались до Лукла, городка в окрестностях Эвереста, Непал ввел карантин с запретом передвижения по стране. В то же время остановилось движение всего общественного и личного транспорта, а также приостановили внутренние перелеты.

"Мы начали восхождение 9 марта. К счастью, у нас был доступ к интернету, поэтому мы увидели обращение Владимира Зеленского, где он сообщил, что домой надо вернуться в течение трех дней. Учитывая все обстоятельства, а также внутренний перелет, мы не могли так быстро попасть в Киев. Тем более, что с погодой были проблемы. Мы добрались до города Лукла лишь 24 марта", – рассказал Поздний в комментарии "Обозвевателю".

По его словам, первая задача, которая перед ними встала, – это выбраться из Лукла. Оставаться тоже был не вариант, ведь все лоджи постепенно закрывались и ходить в горы было нельзя. Да и украинцам нужно было вернуться в цивилизацию, поскольку все имеют семьи, работу, бизнес.

Мы не могли вылететь четыре дня в Катманду, в центральный аэропорт страны, хотя возможность была. Все дело в том, что украинское посольство не вставило списки туристов, имеющих право на перелет. В целом посольство пытается на этом этапе помочь, но не все зависит от диппредставительства,

– сказал путешественник.

Пребывание в Катманду

Впоследствии украинским туристам все же удалось попасть в Катманду, но с большими проблемами. Внутренний перелет оказался возможным, но по запросу от консульства со списком группы. Группа у них – интернациональная: Украина, Россия, Германия, Латвия. В конце концов они вылетели по запросу от российского консульства, взамен украинское такого запроса не предоставило.

"Сейчас мы уже неделю находимся в Катманду, и ждать еще не понятно сколько. Обратный вылет в большинства был на 27 – 28 марта. Здесь нужно платить за проживание и за питание, в Киеве – за аренду квартиры. Невозможно предсказать, на сколько хватит запасов денег", – добавляет Тарас.

В Катманду украинцы нашли отель, платят за проживание и питание, имеют относительно хорошие условия. Кроме того, Непал им на два дня сделал бесплатное проживание в лодже и бесплатное базовое питание (без мяса).

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Проблемы с вылетом

Вернуться они в Украину не могут, поскольку все границы закрыты. Украинское консульство им, со своей стороны, предлагало рейсы через столицу Катара Доху, но для них полет получается слишком дорогим – от 2 до 5 тысяч долларов с человека.

В самой же стране с коронавирусом не очень критично – заражены только 9 человек. На входе в отель, где они проживают, висят дезинфекторы. Но украинцы очень переживают за собственное здоровье, так как медицина в Непале – на очень плохом уровне.

Мы не просим о бесплатном рейсе, мы – готовы заплатить нормальную стоимость перелета и хотим быстрее вернуться в Украину. В чужой стране мы никому особо не нужны, но не хочется думать, что мы также не нужны и нашей родной Украине. Если обсервация единственный выход, то мы на нее готовы. Даже если она платной будет, ничего страшного. Лучше в отеле в Киеве посидеть две недели, будет безопаснее,

– заключает Поздний.

6 апреля он написал, что у них предварительно есть вариант рейса, который будет лететь из Таиланда и заберет их с Катманду 8 апреля. Но пока это не точно. Параллельно они прорабатывают варианты с вылетом через Франкфурт также 8 апреля.

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Что говорят в украинском МИД

24 канал пытается связаться с представителями украинского внешнеполитического ведомства, но на наши звонки не отвечают.

Ранее после того, как появилась информация, что украинцев может забрать борт российского Аэрофлота, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что для этого украинское консульство должно предоставить официальную ноту.

Он добавил, что в Украины нет посольства в Непале, поэтому решать проблему украинских туристов там придется через посольство в Индии.

В Посольстве Украины в Индии говорят, что "в настоящее время сотрудники, ответственные за Непал, занимаются обработкой возможности организации эвакуации граждан вместе с западными партнерами".

Также Кулеба посоветовал украинцам воспользоваться программой "Защита".