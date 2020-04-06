10:14
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      9 тысяч граждан вернулись в Украину за минувшие сутки

      - Читати новину українською
      На границах очередей нет / Пресс-служба ГПСУ

      На пунктах пропуска на украинской границе нет очередей. 5 апреля в Украину вернулись 9 тысяч человек, из них 5 тысяч – без собственного транспорта. Для их перевозки автобусы предоставили местные власти и спасатели.

      За минувшие сутки Украину покинули 4,6 тысячи человек, из них почти полторы тысячи – иностранцы. В целом пограничники провели более 15 тысяч пропускных операций, сообщают в пресс-службе ГПСУ.

      К теме Украинские пограничники не дали сбежать за границу 3 украинцам: те избегали самоизоляции

      Каждому, кто пересекал украинскую границу, провели температурный скрининг и расспросили о состоянии здоровья. Ни у кого признаков коронавируса не обнаружили, все прибывшие подписали согласие на самоизоляцию.

      За прошедшие сутки на пунктах пропуска обнаружили трех нарушителей карантина. Ими занимается полиция.

      В ГПСУ сообщили, что с начала карантина, 12 марта, украинскую границу пересекли почти 650 тысяч граждан. А со времени закрытия границ – 27 марта украинские дипломаты помогли вернуться домой более 145 тысячам человек. В Госпогранслужбе предполагают, что на Пасху в Украину вернутся еще 200 тысяч граждан.

      Что такое согласие на самоизоляцию?Согласно решению Кабмина, люди, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны подписать согласие на самоизоляцию в течение 14 дней. Цель таких мер – недопущение занесения новых случаев болезни на территорию Украины. За нарушение режима самоизоляции ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

      Карантин чи самоізоляція
      Чем отличается карантин от самоизоляции? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Госпогранслужба
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:06 Британия осудила Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе
      Новини світу 2803
      сегодня , 09:40 Коронавирус в Германии: количество больных достигло более 100 тысяч
      Лікування 5987
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 5 апреля: первые жертвы во Львове и Чернигове, спад эпидемии в Австрии
      Новини України 33977
      сегодня , 09:12 В Украине 1319 человек заболели на коронавирусом
      Лікування 4625
      сегодня , 09:23 Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
      Новини України 16657
      сегодня , 08:57 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 8214
      сегодня , 03:51 Сколько украинцев больны COVID-19 заграницей: новые данные МИД
      Лікування 30091
      сегодня , 09:15 Прогноз погоды на 6 апреля: неделя начнется с потепления
      Новини України 1195
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      5 апреля , 22:00 Наглая ложь Китая, крымская дорога смерти и "голый король" Коломойский: блоги недели
      Блоги тижня
      5 апреля , 19:30 Водители маршруток отказались возить пассажиров и "налеты" Кличко на больницы – видео недели
      Аліна Оліховська
      Залиште відгук