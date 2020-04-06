9 тысяч граждан вернулись в Украину за минувшие сутки

На пунктах пропуска на украинской границе нет очередей. 5 апреля в Украину вернулись 9 тысяч человек, из них 5 тысяч – без собственного транспорта. Для их перевозки автобусы предоставили местные власти и спасатели.

За минувшие сутки Украину покинули 4,6 тысячи человек, из них почти полторы тысячи – иностранцы. В целом пограничники провели более 15 тысяч пропускных операций, сообщают в пресс-службе ГПСУ.

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Каждому, кто пересекал украинскую границу, провели температурный скрининг и расспросили о состоянии здоровья. Ни у кого признаков коронавируса не обнаружили, все прибывшие подписали согласие на самоизоляцию.

За прошедшие сутки на пунктах пропуска обнаружили трех нарушителей карантина. Ими занимается полиция.

В ГПСУ сообщили, что с начала карантина, 12 марта, украинскую границу пересекли почти 650 тысяч граждан. А со времени закрытия границ – 27 марта украинские дипломаты помогли вернуться домой более 145 тысячам человек. В Госпогранслужбе предполагают, что на Пасху в Украину вернутся еще 200 тысяч граждан.

Что такое согласие на самоизоляцию?Согласно решению Кабмина, люди, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны подписать согласие на самоизоляцию в течение 14 дней. Цель таких мер – недопущение занесения новых случаев болезни на территорию Украины. За нарушение режима самоизоляции ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.



Чем отличается карантин от самоизоляции? / Инфографика 24 канала