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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      9 тисяч громадян повернулись в Україну за минулу добу

      -
      На кордонах – черг немає / Пресслужба ДПСУ

      На пунктах пропуску на українському кордоні немає черг. 5 квітня в Україну повернулись 9 тисяч осіб, з них 5 тисяч – без власного транспорту. Для їх перевезення автобуси надала місцева влада та рятувальники.

      За минулу добу Україну покинули 4,6 тисячі осіб, з них майже півтори тисячі – іноземці. Загалом прикордонники провели понад 15 тисяч пропускних операцій, повідомляють у пресслужбі ДПСУ.

      До теми Українські прикордонники не дали втекти за кордон 3 українцям: ті уникали самоізоляції

      Кожному, хто перетинав український кордон, провели температурний скринінг та розпитали про стан здоров'я. Ні у кого ознак коронавірусу не виявили, усі прибулі підписали згоду на самоізоляцію.

      Минулої доби у пунктах пропуску виявили трьох порушників карантину. Ними займається поліція.

       У ДПСУ повідомили, що з початку карантину, 12 березня, український кордон перетнули майже 650 тисяч громадян. А з часу закриття кордонів – 27 березня українські дипломати допомогли повернутись додому понад 145 тисячам осіб. У Держприкордонслужбі припускають, що на Великдень до України повернуться ще 200 тисяч громадян.

      Що таке згода на самоізоляцію?Згідно з рішенням Кабміну, люди які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, повинні підписати згоду на самоізоляцію впродовж 14 днів. Мета таких заходів – недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України. За порушення режиму самоізоляції чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

      Карантин чи самоізоляція
      Чим відрізняється карантин від самоізоляції? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба
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