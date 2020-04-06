9 тисяч громадян повернулись в Україну за минулу добу
На пунктах пропуску на українському кордоні немає черг. 5 квітня в Україну повернулись 9 тисяч осіб, з них 5 тисяч – без власного транспорту. Для їх перевезення автобуси надала місцева влада та рятувальники.
За минулу добу Україну покинули 4,6 тисячі осіб, з них майже півтори тисячі – іноземці. Загалом прикордонники провели понад 15 тисяч пропускних операцій, повідомляють у пресслужбі ДПСУ.
До теми Українські прикордонники не дали втекти за кордон 3 українцям: ті уникали самоізоляції
Кожному, хто перетинав український кордон, провели температурний скринінг та розпитали про стан здоров'я. Ні у кого ознак коронавірусу не виявили, усі прибулі підписали згоду на самоізоляцію.
Минулої доби у пунктах пропуску виявили трьох порушників карантину. Ними займається поліція.
Що таке згода на самоізоляцію?Згідно з рішенням Кабміну, люди які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, повинні підписати згоду на самоізоляцію впродовж 14 днів. Мета таких заходів – недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України. За порушення режиму самоізоляції чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Чим відрізняється карантин від самоізоляції? / Інфографіка 24 каналу
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