Прикордонники розповіли, скільки українців приїдуть додому на Великдень

Прикордонники очікують, що на Великдень додому повернуться ще 200 тисяч українців. Зауважимо, що християни східного обряду цьогоріч святкують Великдень 12 квітня.

Станом на 31 березня на батьківщину вже повернулися приблизно 160 тисяч українців, повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

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За інформацією МЗС України, наразі майже 17 тисяч українців заявили про те, хочуть повернутись на територію України.

Ми очікуємо, що напередодні Великодня може повернутись близько 200 тисяч наших громадян,

– сказав Дейнеко.

Він також прокоментував черги на польському кордоні, які утворилися 27 березня. Дейнеко зауважив, що проблема полягала не у прикордонниках України, а у тому, що черги накопичувались на польському боці.

У найбільш активний день – 27 березня – на вхід в Україну з Польщі було 22 тисячі громадян. Зазвичай, цей показник складає приблизно 4 тисячі осіб на добу,

– пояснив голова Держприкордонслужби.

Що відомо про черги на кордоні?Україна упродовж 27 березня закрила державний кордон для пасажирського перевезення. Такі заходи зумовлені поширенням COVID-2019 у світі та спробами України вберегтися від епідемії коронавірусу. Відтак, на кордонах утворилися великі черги з українців, які намагаються потрапити додому.

Додамо, що попри закриття держкордону для пасажирських перевезень 27 березня, в українців ще залишається можливість повернення на батьківщину пішки та автотранспортом через пункти пропуску.

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