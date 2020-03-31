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      Прикордонники розповіли, скільки українців приїдуть додому на Великдень

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      Скільки українців можуть приїхати додому на Великдень / Держприкордонслужба

      Прикордонники очікують, що на Великдень додому повернуться ще 200 тисяч українців. Зауважимо, що християни східного обряду цьогоріч святкують Великдень 12 квітня.

      Станом на 31 березня на батьківщину вже повернулися приблизно 160 тисяч українців, повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

      Зверніть увагу Кількість українців, що повертаються додому значно зменшилася: цифра від прикордонників

      За інформацією МЗС України, наразі майже 17 тисяч українців заявили про те, хочуть повернутись на територію України.

      Ми очікуємо, що напередодні Великодня може повернутись близько 200 тисяч наших громадян,
      – сказав Дейнеко.

      Він також прокоментував черги на польському кордоні, які утворилися 27 березня. Дейнеко зауважив, що проблема полягала не у прикордонниках України, а у тому, що черги накопичувались на польському боці.

      У найбільш активний день – 27 березня – на вхід в Україну з Польщі було 22 тисячі громадян. Зазвичай, цей показник складає приблизно 4 тисячі осіб на добу,
      – пояснив голова Держприкордонслужби.

      Що відомо про черги на кордоні?Україна упродовж 27 березня закрила державний кордон для пасажирського перевезення. Такі заходи зумовлені поширенням COVID-2019 у світі та спробами України вберегтися від епідемії коронавірусу. Відтак, на кордонах утворилися великі черги з українців, які намагаються потрапити додому.

      Додамо, що попри закриття держкордону для пасажирських перевезень 27 березня, в українців ще залишається можливість повернення на батьківщину пішки та автотранспортом через пункти пропуску.

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від коронавірусної інфекції, 10 людей одужали.
      • З 12 березня до 24 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
      • Україна тимчасово зупинила залізничне сполучення з іншими країнами. 17 березня повністю закрили авіасполучення з Україною.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Сергій Дейнеко МЗС України Транспорт Коронавірус в Україні Держприкордонслужба Новини України
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