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      Кількість українців, що повертаються додому значно зменшилася: цифра від прикордонників

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      Пасажиропотік на кордоні значно знизився / Пресслужба ДПСУ

      Пасажиропотік на українському кордоні за останню добу зменшився до 10 тисяч осіб. Це навіть можна назвати рекордом, оскільки через пандемію коронавірусу попередніми днями рух на прикордонних ділянках був у рази вищим.

      Так, 30 березня з-за кордону повернулися лише 4,8 тисячі українців. Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

      Раніше На кордоні з Польщею зникли черги

      Ці показники суттєво зменшились у порівнянні з попередньою добою. На ранок 31 березня в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом та пішоходів,
      – додають прикордонники.

      Увага! Попереднього дня, 29 березня, в Україну в’їхали майже 7,5 тисяч громадян. А за день до цього – понад 16 тисяч.

      Серед українців, які 30 березня повернулися з-за кордону, 1,3 тисячі осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників залучали транспорт, наданий місцевою владою та рятувальниками.

      Крім того, упродовж минулої доби Україну залишили майже 4 тисячі осіб, серед них – 1,3 тисячі іноземців, яких оформили на виїзд.

      30 березня температурний скринінг та опитування про стан здоров’я пройшли понад 6,1 тисячі осіб. За результатами перевірки ознак захворювання на COVID-19  жодного з них не виявили.

      Також відповідно до рішення уряду пасажири авіарейсів із Катару, що прибули у "Бориспіль", були направлені на самоізоляцію у визначені заклади. Там вони пробудуть 14 днів.

      Що відомо про обмеження на кордоні? 27 березня 2020 року Україна через пандемію коронавірусу у світі повністю закрила державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. Тим українцям, які не встигли повернутись, рекомендують звертатися до диппредставництв України за кордоном. Також є можливість повернутись пішки або власним автомобілем через пункти пропуску.
      Вже після закриття кордонів в Україну прибули понад 100 тисяч осіб. Однак, як видно з останньої статистики прикордонників, пасажиропотік падає.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Держприкордонслужба
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