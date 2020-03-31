Кількість українців, що повертаються додому значно зменшилася: цифра від прикордонників
Пасажиропотік на українському кордоні за останню добу зменшився до 10 тисяч осіб. Це навіть можна назвати рекордом, оскільки через пандемію коронавірусу попередніми днями рух на прикордонних ділянках був у рази вищим.
Так, 30 березня з-за кордону повернулися лише 4,8 тисячі українців. Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.
Раніше На кордоні з Польщею зникли черги
Ці показники суттєво зменшились у порівнянні з попередньою добою. На ранок 31 березня в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом та пішоходів,
– додають прикордонники.
Увага! Попереднього дня, 29 березня, в Україну в’їхали майже 7,5 тисяч громадян. А за день до цього – понад 16 тисяч.
Серед українців, які 30 березня повернулися з-за кордону, 1,3 тисячі осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників залучали транспорт, наданий місцевою владою та рятувальниками.
Крім того, упродовж минулої доби Україну залишили майже 4 тисячі осіб, серед них – 1,3 тисячі іноземців, яких оформили на виїзд.
30 березня температурний скринінг та опитування про стан здоров’я пройшли понад 6,1 тисячі осіб. За результатами перевірки ознак захворювання на COVID-19 жодного з них не виявили.
Також відповідно до рішення уряду пасажири авіарейсів із Катару, що прибули у "Бориспіль", були направлені на самоізоляцію у визначені заклади. Там вони пробудуть 14 днів.
Що відомо про обмеження на кордоні? 27 березня 2020 року Україна через пандемію коронавірусу у світі повністю закрила державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. Тим українцям, які не встигли повернутись, рекомендують звертатися до диппредставництв України за кордоном. Також є можливість повернутись пішки або власним автомобілем через пункти пропуску.
Вже після закриття кордонів в Україну прибули понад 100 тисяч осіб. Однак, як видно з останньої статистики прикордонників, пасажиропотік падає.
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