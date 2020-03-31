Количество украинцев, возвращающихся домой, значительно уменьшилось: цифра от пограничников

Пассажиропоток на украинской границе за последние сутки уменьшился до 10 тысяч человек. Это даже можно назвать рекордом, поскольку из-за пандемии коронавируса в предыдущие дни движение на пограничных участках было в разы выше.

Так, 30 марта из-за рубежа вернулись лишь 4,8 тысячи украинцев. Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

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Эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками. На утро 31 марта в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих на собственном транспорте и пешеходов,

– добавляют пограничники.

Внимание! В предыдущий день, 29 марта, в Украину въехали почти 7,5 тысяч граждан. А за день до этого – более 16 тысяч.

Среди украинцев, которые 30 марта вернулись из-за границы, 1,3 тысячи человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников привлекали транспорт, предоставленный местными властями и спасателями.

Кроме того, за прошедшие сутки Украину покинули почти 4 тысячи человек, среди них 1,3 тысячи иностранцев, которых оформили на выезд.

30 марта температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья прошли более 6,1 тысячи человек. По результатам проверки признаков заболевания COVID-19 ни у одного из них не обнаружили.

Также в соответствии с решением правительства пассажиры авиарейсов из Катара, которые прибыли в "Борисполь", были направлены на самоизоляцию в определенные заведения. Там они пробудут 14 дней.

Что известно об ограничениях на границе?27 марта 2020 года Украина из-за пандемии коронавируса в мире полностью закрыла границу и прекратила все пассажирские перевозки. Тем украинцам, которые не успели вернуться, рекомендуют обращаться в диппредставительства Украины за рубежом. Также есть возможность вернуться пешком или на собственном автомобиле через пункты пропуска.

Уже после закрытия границ в Украину прибыли более 100 тысяч человек. Однако, как видно из последней статистики пограничников, пассажиропоток падает.