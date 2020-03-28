На границе с Польшей исчезли очереди

По состоянию на утро, 28 марта, многотысячные очереди на границе с Польшей исчезли. Наихудшая ситуация была на пункте пропуска "Краковец" на Львовщине. Вечером там находились примерно 1300 человек, которые желали вернуться в Украину.

Чтобы ускорить их переход, пограничники установили 13 мобильных пунктов пропуска и увеличили количество работников. И уже к полуночи очередь на Краковце исчезла. Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.

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По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, за сутки сотрудники ГПСУ пропустили 6040 человек. Каждый час они оформляли почти 700 граждан Украины.

Кроме того, Офис омбудсмена мониторит ситуацию на других пунктах пропуска:

"Ягодин" (Волынская область) – сейчас очередь отсутствует;

"Рава-Русская" (Львовская область) – по состоянию на 21:00 27 марта 2020 года оставалось 100 человек.;

"Ужгород", "Тиса" (Закарпатская область) – по состоянию на 17:00 очереди не было.

Между тем в Госпогранслужбе отметили, что 27 марта 2020 года было более 500 автобусных рейсов, чтобы доставить домой 22,5 тысячи человек, которые прибыли пешком к границе. В целом же через государственную границу оформили людей на въезд в пунктах пропуска:

"Ягодин" – 6,5 тысяч,

"Краковец" – 6,5 тысяч,

"Рава-Русская" – 4,7 тысячи,

"Чоп (Тиса)" – 2,2 тысячи,

"Вилок" и "Лужанка" – более 800 человек,

"Ужгород" – 700 граждан.

Что известно о закрытии границы Украины?До конца пятницы, 27 марта 2020 года, Украина полностью закрыла границу и прекратила все пассажирские перевозки.



О тех украинцах, которые не смогут вернуться, позаботятся дипломатические представительства и общины за рубежом. Об этом во время своего традиционного обращения 26 марта рассказал президент Владимир Зеленский. До этого ограничения анонсировало правительство.

Все граждане, которые возвращаются в Украину, должны 2 недели быть в самоизоляции.



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Внимание! Несмотря на закрытие госграницы для пассажирских перевозок 27 марта, у украинцев еще остается возможность вернуться домой пешком и на автотранспорте через пункты пропуска.