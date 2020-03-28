12:58
28 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      На границе с Польшей исчезли очереди

      - Читати новину українською

      По состоянию на утро, 28 марта, многотысячные очереди на границе с Польшей исчезли. Наихудшая ситуация была на пункте пропуска "Краковец" на Львовщине. Вечером там находились примерно 1300 человек, которые желали вернуться в Украину.

      Чтобы ускорить их переход, пограничники установили 13 мобильных пунктов пропуска и увеличили количество работников. И уже к полуночи очередь на Краковце исчезла. Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.

      К теме Очередь из тысячи украинцев на границе с Польшей: шокирующие фото и видео

      По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, за сутки сотрудники ГПСУ пропустили 6040 человек. Каждый час они оформляли почти 700 граждан Украины.

      Кроме того, Офис омбудсмена мониторит ситуацию на других пунктах пропуска:

      • "Ягодин" (Волынская область) – сейчас очередь отсутствует;
      • "Рава-Русская" (Львовская область) – по состоянию на 21:00 27 марта 2020 года оставалось 100 человек.;
      • "Ужгород", "Тиса" (Закарпатская область) – по состоянию на 17:00 очереди не было.

      Между тем в Госпогранслужбе отметили, что 27 марта 2020 года было более 500 автобусных рейсов, чтобы доставить домой 22,5 тысячи человек, которые прибыли пешком к границе. В целом же через государственную границу оформили людей на въезд в пунктах пропуска:

      • "Ягодин" – 6,5 тысяч,
      • "Краковец" – 6,5 тысяч,
      • "Рава-Русская" – 4,7 тысячи,
      • "Чоп (Тиса)" – 2,2 тысячи,
      • "Вилок" и "Лужанка" – более 800 человек,
      • "Ужгород" – 700 граждан.

      Что известно о закрытии границы Украины?До конца пятницы, 27 марта 2020 года, Украина полностью закрыла границу и прекратила все пассажирские перевозки.

      О тех украинцах, которые не смогут вернуться, позаботятся дипломатические представительства и общины за рубежом. Об этом во время своего традиционного обращения 26 марта рассказал президент Владимир Зеленский. До этого ограничения анонсировало правительство.

      Все граждане, которые возвращаются в Украину, должны 2 недели быть в самоизоляции.

      карантин
      Чем карантин отличается от самоизоляции / Инфографика 24 канала

      Внимание! Несмотря на закрытие госграницы для пассажирских перевозок 27 марта, у украинцев еще остается возможность вернуться домой пешком и на автотранспорте через пункты пропуска.

      Новости о коронавирусе 27 марта: Киев могут закрыть, в мире почти 600 000 инфицированных
      сегодня
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Людмила Денисова Госпогранслужба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Путинская эпидемия в России
      Андрій Ілларіонов
      сегодня , 10:47 В Украине от коронавируса умерли 8 человек: перечень областей
      Альона Захарова
      27 марта , 12:57 Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках
      Тетяна Панасюк
      27 марта , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 08:40 "Газпром" на грани, или Кризис добрался до российского газа
      Олександр Коваленко
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук