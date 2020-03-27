Украина закрывает госграницу: из Польши пытаются вернуться тысячи граждан – видео

Украина на протяжении 27 марта собирается полностью закрыть государственную границу для пассажирской перевозки. Такие меры обусловлены распространением Covid-2019 в мире и попытками Украины защититься от эпидемии коронавируса. Следовательно, на границах образовались большие очереди из украинцев, которые пытаются попасть домой.

В частности, в соцсетях публикуют фото и видео с границы с Польшей. Там видно толпы людей, которые пытаются попасть в Украину. К слову, эти граждане не хранят необходимой дистанции друг от друга, также не у всех есть защитные маски.

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Внимание! Несмотря на закрытие госграницы для пассажирских перевозок 27 марта, у украинцев еще остается возможность возвращения на родину пешком и автотранспортом через пункты пропуска.

Украинцы на границе с Польшей, пункт пропуска "Краковец", 27 марта: видео

Пресс-офицер Западного регионального управления ГПСУ Роман Павленко в комментарии 24 канала сообщил, что ситуация по сравнению с предыдущим днем на границе особо не изменилась. Людей продолжают пропускать через границу так же, как это и было организовано в предыдущие дни.

"Мы помогаем переправить украинцев из-за границы и в условиях ограничений, которые ввели в государстве, организовали работу пограничников. Их доставляют автобусами, которые были организованы властями на местах, волонтерскими организациями и взаимодействующими органами. По состоянию на 12:00 27 марта никаких изменений в порядке пропуска граждан через государственную границу Украины относительно вчерашней суток не произошло", – подчеркнул он.

В Госпогранслужбе отмечают: сейчас они лишь ожидают каких-то решений и распоряжений от правительства.

Президент вчера отметил, что пассажирские перевозки будут прекращены, однако они не подпадают под норму легковых транспортных средств. Поэтому автомобили будут пропускать, пешеходов мы пропускаем – осуществляют их перевозку сейчас автобусы, выделенные местными властями и волонтерами,

– добавил Павленко.

Пограничники продолжают также проводить температурный скрининг прибывших граждан. За последние сутки людей с повышенной температурой не обнаружили. Всего таких случаев от 24 февраля было 18.

Что известно о закрытие Украиной границы?

До конца пятницы, 27 марта, Украина полностью закроет границу и прекратит все пассажирские перевозки. О тех украинцев, которые не смогут вернуться в ближайшие 2 дня, позаботятся дипломатические представительства и общины за рубежом. Об этом во время своего традиционного обращения 26 марта рассказал президент Владимир Зеленский. До этого ограничения анонсировало правительство.