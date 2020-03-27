С полуночи из Польши привезли 7500 человек, тысячи ждут на границе, – Госпогранслужба

Украина закрывает государственную границу 27 марта, однако люди на пропускных пунктах продолжают прибывать. Особенно критическая ситуация на границе с Польшей. Там с полуночи до 12:00 уже успели перевезти автобусами 7500 человек. Всем на границе проводят температурный скрининг и раздают памятки и согласие на добровольную самоизоляцию.

Пограничники пока что работают в усиленном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии 24 каналу.

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► Закрытие пешеходного сообщения

Он напомнил, что с 16 марта в соответствии с решением правительства было прекращено пешеходное сообщение в 49 пунктах пропуска.

"Но мы четко понимали и видели, что с того момента продолжают прибывать граждане к пунктам пропуска сопредельных стран без транспортных средств. Уже с тех пор Госпогранслужба организовала работу вместе с органами местной власти и согласовала все вопросы относительно движения автобусов, которые выделили местные органы власти с пограничниками сопредельных стран. Автобусы курсировали и забирали тех людей, которые прибывали в пешем порядке в пункты пропуска сопредельных стран", – объяснил Демченко.

► Резкое увеличение количества пассажиропотока

Представитель Госпогранслужбы отметил, что в течение 26 марта они зафиксировали увеличение пассажиропотока, и особенно людей, которые прибывают в пункты пропуска, чтобы пересечь границу в пешем порядке.

"Если 25 марта была обеспечена перевозка от границы 3800 человек, которые пешком прибыли для оформления. То за 26 марта их количество составляло 6500 человек", – отметил Демченко.

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► Ситуация на границе с Польшей

По словам спикера, по состоянию на 12:00 27 марта примерно 4 тысячи ожидали на пункте пропуска с польской стороны.

"Фактически, у нас с Польшей на границе действует только три направления, где можно пересечь границу в целом: Ягодин, Краковец, Рава-Русская. Автобусы продолжали и продолжают курсировать на данный момент. С полуночи до 12:00 было перевезено почти 7500 человек. Люди, которые по состоянию на 12:00 прибыли и ожидали автобусы, должны с пониманием отнестись к ситуации, потому что все решили пересечь границу массово", – подчеркнул Демченко.

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► Усиленная работа пограничников

Как отметил представитель, Госпогранслужба делает все возможное, чтобы как можно быстрее забрать людей, которые без транспортных средств находятся на границе и ожидают оформления. "Мы дополнительно разворачиваем мобильные места для работы нашего персонала. Инспекторы фактически работают сверхурочно и делают все возможное, чтобы все граждане могли пересечь границу. Люди должны это понимать", – сказал Демченко.

► Как будут проверять на признаки коронавируса

"Кроме пограничного контроля осуществляются и дополнительные профилактические меры. Чтобы не допустить распространения коронавируса, все граждане проходят температурный скрининг. Если будут выявлены признаки заболевания, такие люди будет сразу переданы медикам. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Украины, с 22 марта люди начали получать на границе инструкцию и согласие на добровольную самоизоляцию", – объяснил Демченко.

Очереди на границе с Украиной / Фото