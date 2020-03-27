Україна закриває держкордон: з Польщі намагаються повернутися тисячі громадян – відео

Україна упродовж 27 березня збирається повністю закрити державний кордон для пасажирського перевезення. Такі заходи зумовлені поширенням Covid-2019 у світі та спробами України вберегтися від епідемії коронавірусу. Відтак, на кордонах утворилися великі черги з українців, які намагаються потрапити додому.

Зокрема, у соцмережах публікують фото та відео з кордону з Польщею. Там видно натовпи людей, які намагаються потрапити в Україну. До слова, ці громадяни не зберігають необхідної дистанції один від одного, також не у всіх є захисні маски.

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Українці на кордоні з Польщею, пункт пропуску "Краковець", 27 березня: відео

Пресофіцер Західного регіонального управління ДПСУ Роман Павленко у коментарі 24 каналу повідомив, що ситуація у порівнянні з попереднім днем на кордоні особливо не змінилася. Людей продовжують пропускати через кордон так само, як це й було організовано попередніми днями.

"Ми допомагаємо переправити українців з-за кордону та в умовах обмежень, які запровадили у державі, організували роботу прикордонників. Їх доправляють автобусами, які були організовані владою на місцях, волонтерськими організаціями та взаємодіючими органами. Станом на 12:00 27 березня жодних змін у порядку пропуску громадян через державний кордон України відносно вчорашньої доби не відбулося", – наголосив він.

У Держприкордонслужбі зауважують: наразі вони лише очікують якихось рішень та розпоряджень від уряду.

Президент вчора зауважив що пасажирські перевезення будуть припинені, однак вони не підпадають під норму легкових транспортних засобів. Тому автомобілі продовжуватимуть пропускати, пішоходів ми пропускаємо – здійснюють їх перевезення зараз автобуси, виділені місцевою владою та волонтерами,

– додав Павленко.

Прикордонники продовжують також проводити температурний скринінг прибулих громадян. За останню добу людей із підвищеною температурою не виявили. Загалом таких випадків від 24 лютого було 18.

Що відомо про закриття Україною державного кордону? До кінця п'ятниці, 27 березня, Україна повністю закриє державний кордон та припинить всі пасажирські перевезення. Про тих українців, які не зможуть повернутися в найближчі 2 дні, подбають дипломатичні представництва та громади за кордоном. Про це під час свого традиційного звернення 26 березня розповів президент Володимир Зеленський. До цього обмеження анонсував уряд.