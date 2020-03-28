На кордоні з Польщею зникли черги

Станом на ранок, 28 березня, декількатисячні черги на кордоні з Польщею зникли. Найгірша ситуація була на пункті пропуску "Краковець", що на Львівщині. Ввечері там перебували приблизно 1300 людей, охочих повернутися до України.

Аби пришвидшити їхній перехід, прикордонники встановили 13 мобільних пунктів пропуску та збільшили кількість працівників. І вже до півночі черга на Краківці зникла. Про це повідомили в Офісі омбудсмена.

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За словами омбудсменки Людмили Денісової, за добу співробітники ДПСУ пропустили 6040 осіб. Щогодини вони оформлювали майже 700 громадян України.

Крім того, Офіс омбудсмена моніторить ситуацію на інших пунктах пропуску:

"Ягодин" (Волинська область) – наразі черга відсутня;

"Рава-Руська" (Львівська область) – станом на 21:00 27 березня 2020 року залишалось 100 осіб.;

"Ужгород", "Тиса" (Закарпатська область) - станом на 17:00 черги не було.

Натомість, у Держприкордонслужбі зазначили, що 27 березня 2020 року було понад 500 автобусних рейсів, щоб доставити додому 22,5 тисячі людей, які прибули пішки до кордону. Всього ж через державний кордон оформили людей на в'їзд в пунктах пропуску:

"Ягодин" – 6,5 тисячі,

"Краковець" – 6,5 тисячі,

"Рава-Руська" – 4,7 тисячі,

"Чоп (Тиса)" – 2, 2 тисячі,

"Вилок" та "Лужанка" – понад 800 людей,

"Ужгород" – 700 громадян.

Що відомо про закриття державного кордону України?До кінця п'ятниці, 27 березня 2020 року, Україна повністю закрила державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення.



Про тих українців, які не зможуть повернутися, подбають дипломатичні представництва та громади за кордоном. Про це під час свого традиційного звернення 26 березня розповів президент Володимир Зеленський. До цього обмеження анонсував уряд.

Усі громадяни, які повертаються до України, мають 2 тижні бути в самоізоляції.



Чим карантин відрізняється від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

Увага! Попри закриття держкордону для пасажирських перевезень 27 березня, в українців ще залишається можливість повернутися додому пішки та автотранспортом через пункти пропуску.