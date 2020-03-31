23:10
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пограничники рассказали, сколько украинцев приедут домой на Пасху

      - Читати новину українською
      Сколько украинцев могут приехать домой на Пасху / Госпогранслужба

      Пограничники ожидают, что на Пасху домой вернутся еще 200 тысяч украинцев. Заметим, что христиане восточного обряда в этом году празднуют Пасху 12 апреля.

      По состоянию на 31 марта на родину уже вернулись около 160 тысяч украинцев, сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

      Обратите внимание Количество украинцев, возвращающихся домой значительно уменьшилось: цифра от пограничников

      По информации МИД Украины, сейчас почти 17 тысяч украинцев заявили о том, что хотят вернуться на территорию Украины.

      Мы ожидаем, что в преддверии Пасхи могут вернуться около 200 тысяч наших граждан,
      – сказал Дейнеко.

      Он также прокомментировал очереди на польской границе, которые образовались 27 марта. Дейнеко отметил, что проблема заключалась не в пограничниках Украины, а в том, что очереди скапливались на польской стороне.

      В наиболее активный день – 27 марта – на вход в Украину из Польши было 22 тысячи граждан. Обычно, этот показатель составляет примерно 4 тысячи человек в сутки,
      – пояснил глава Госпогранслужбы.

      Что известно об очередях на границе?Украина в течение 27 марта закрыла государственную границу для пассажирской перевозки. Такие меры обусловлены распространением COVID-2019 в мире и попытками Украины защититься от эпидемии коронавируса. Следовательно, на границах образовались большие очереди из украинцев, которые пытаются попасть домой.

      Добавим, что несмотря на закрытие госграницы для пассажирских перевозок 27 марта, у украинцев еще остается возможность возвращения на родину пешком и автотранспортом через пункты пропуска.

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на 22:00, 31 марта, в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего зафиксированы 17 летальных случаев от коронавирусной инфекции, 10 человек выздоровели.
      • С 12 марта по 24 апреля в Украине внедрили общенациональный карантин. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.
      • Украина временно остановила железнодорожное сообщение с другими странами. 17 марта полностью закрыли авиасообщение с Украиной.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Сергей Дейнеко МИД Украины Транспорт Коронавирус в Украине Госпогранслужба Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:11 Послы G7 отреагировали на принятие закона о рынке земли в Украине: детали
      Новини України 3154
      сегодня , 17:09 Украинцы могут умирать не только от коронавируса
      Блоги 3641
      сегодня , 17:15 Коронавирус в России: зафиксировано больше 2 300 больных
      Лікування 130947
      сегодня , 17:42 Минздрав назвал новые условия для работы продуктовых рынков во время карантина
      Новини України 8691
      сегодня , 19:37 В ДТП погиб экс-владелец банка "Аваль" Федор Шпиг, – СМИ
      Новини України 10496
      сегодня , 17:11 Коронавирус в Испании: за сутки умерло рекордное количество людей
      Здорове життя 53007
      сегодня , 20:44 Трудно говорить о коррупции, когда со всех сторон репрессии, – Лерос о молчании "слуг народа"
      Новини України 4519
      сегодня , 18:01 Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
      Food and Drinks 108405
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 22:00 Во всех бедах россиян виноват коронавирус
      Андрій Макаревич
      сегодня , 18:36 Коронавирус и букмекеры: ставки на гречку, Путина, Годзиллу и Винника
      сегодня , 18:49 В сеть попали концепты новой линейки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук