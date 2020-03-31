Пограничники рассказали, сколько украинцев приедут домой на Пасху

Пограничники ожидают, что на Пасху домой вернутся еще 200 тысяч украинцев. Заметим, что христиане восточного обряда в этом году празднуют Пасху 12 апреля.

По состоянию на 31 марта на родину уже вернулись около 160 тысяч украинцев, сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

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По информации МИД Украины, сейчас почти 17 тысяч украинцев заявили о том, что хотят вернуться на территорию Украины.

Мы ожидаем, что в преддверии Пасхи могут вернуться около 200 тысяч наших граждан,

– сказал Дейнеко.

Он также прокомментировал очереди на польской границе, которые образовались 27 марта. Дейнеко отметил, что проблема заключалась не в пограничниках Украины, а в том, что очереди скапливались на польской стороне.

В наиболее активный день – 27 марта – на вход в Украину из Польши было 22 тысячи граждан. Обычно, этот показатель составляет примерно 4 тысячи человек в сутки,

– пояснил глава Госпогранслужбы.

Что известно об очередях на границе?Украина в течение 27 марта закрыла государственную границу для пассажирской перевозки. Такие меры обусловлены распространением COVID-2019 в мире и попытками Украины защититься от эпидемии коронавируса. Следовательно, на границах образовались большие очереди из украинцев, которые пытаются попасть домой.

Добавим, что несмотря на закрытие госграницы для пассажирских перевозок 27 марта, у украинцев еще остается возможность возвращения на родину пешком и автотранспортом через пункты пропуска.

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