Российский "Аэрофлот" может эвакуировать украинцев из Непала: что говорят в МИД

Россия может присоединиться к эвакуации украинцев в условиях пандемии коронавируса. Так, российская компания "Аэрофлот" предлагает забрать граждан Украины из Непала. Правда, в МИД пока не определились, как реагировать на такое предложение.

О предложении от российского авиаперевозчика сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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Есть предложение от российской компании "Аэрофлот", чтобы наши граждане сели на борт ее самолета. По моей информации, российское консульство требует официальной ноты от украинского консульства о том, чтобы наших граждан взяли на борт,

– рассказал он.

Министр пояснил: у Украины нет посольства в Непале, поэтому решать проблему украинских туристов там придется через посольство в Индии.

При этом Кулеба добавил, что украинцы в Непале могут воспользоваться программой "Защита".

"Мы изучаем все логистические возможности, чтобы помочь украинцам", – добавил Кулеба.

Как уточнил дипломат, в Непале в помощи нуждаются альпинисты, которые восходили на Эверест.

"Они спустились и нуждаются в нашей помощи. Есть в Латинской Америке еще группа граждан, но там им помогаем, в том числе 10 граждан посольство в Аргентине смогло разместить на базе отдыха, чтобы они жили в достойных условиях", – подытожил ситуацию с украинцами за границей министр.

Что известно о закрытии Украиной границ?27 марта Украина из-за пандемии коронавируса в мире полностью закрыла государственную границу и прекратила все пассажирские перевозки. За 10 дней до этого было введено другое ограничение: отмена международного авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения. Также в страну перестали пускать иностранцев, кроме тех, кто имеет право на проживание в Украине.



Уже после закрытия границ в Украину прибыли более 100 тысяч человек. В общем дипломатам удалось вернуть уже почти 145 тысяч человек.



Эти ограничения действуют для борьбы с распространением коронавируса в Украине.