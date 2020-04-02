Не надо все сводить к деньгам, – Кулеба объяснил, как МИД помогает украинцам за рубежом

По состоянию на 2 апреля, 13 757 украинцев обратились в посольства и консульства Украины. Это те, кто на сегодня зарегистрированы в системе МИД. Из них 8506 человек официально проинформировали о том, что хотят вернуться домой.

По состоянию на сейчас МИД Украины известно именно о таком количестве людей, которые хотят вернуться в страну. Об этом в эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что возможность вернуться в Украину есть всегда. Однако отметил, что учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, с целью сдерживания распространения коронавируса возврата будут жестко привязаны к способности обеспечить граждан последующей обсервацией.

Мы делаем это, потому что приоритет номер 1 – это здоровье как тех украинцев, проживающих в стране, так и тех, кто возвращается. Потому что путешествие, в частности, речь идет и о длительных путешествиях с других концов света, это также риск подвергнуться опасности заражения вирусом. Мы заботимся о безопасности граждан, и от этого будем планировать дальнейшую эвакуацию,

– сообщил Дмитрий Кулеба.

Он также рассказал, что за последние 4 месяца в МИД увидели очень разные модели поведения – и цивилизованной и дикой. Министр иностранных дел не считает, что нужно забывать об украинцах, которые пока остаются заграницей.

Им нужно помогать, и для этого он развернул программу "Защита", в которой все посольства и консульства Украины поддерживают тех украинцев, которые сейчас нуждаются в помощи заграницей.

Смотрите видео: Дмитрий Кулеба рассказал о программе "Защита"

Впрочем, руководитель МИД подчеркнул, что сейчас нужно привязываться к возможности обсервации. И отметил, что его задача как министра иностранных дел, чтобы украинцы на момент пребывания заграницей получали максимальную поддержку и защиту.

Чтобы мы имели возможность собрать их, когда мои коллеги из Министерства инфраструктуры, с соответствующими авиакомпаниями будут иметь возможность отправить за ними борт, посадить в самолет и привезти в Украину. Затем МИНЗДРАВ и МВД действуют соответственно от своих полномочий,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что есть очень много реальных механизмов помощи украинцам, которые находятся заграницей. И это не сводится к деньгам, что могут перевести родные, близкие или знакомые.

Существуют гораздо более сложные вопросы, которые решают дипломы:

Например, у украинца в стране Х просроченная виза. Согласно законодательству этой страны, его могут оштрафовать или даже арестовать. Дипломаты делают так, чтобы никакие санкции не применялись к таким людям. Дмитрий Кулеба лично беседует с министрами иностранных дел других стран, и договаривается, чтобы санкции не применялись.

Например, закрылись отели, поэтому украинцам нет, где ночевать. Министр иностранных дел рассказал, что были случаи, когда посольства, консулы благодаря тесному сотрудничеству с местным бизнесом нашли бесплатное место для проживания граждан Украины.

Например, гражданин Украины застрял в городе Х, и не знает, что там происходит, где ближайшая аптека или продуктовый магазин. МИД предоставляют и такую услугу.

Не надо все сводить к деньгам. Жизнь человека-гораздо многограннее, и человек нуждается в помощи и поддержке, которые мы можем оказывать, и предоставляем,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Что известно о закрытии границ?27 марта Украина из-за пандемии коронавируса в мире полностью закрыла границу и прекратила все пассажирские перевозки. До этого на родину свободно могли вернуться все украинцы, которые этого хотели и иностранцы, имеющие право на проживание. Для их доставки домой работали частности ГСЧС-ники и полиция. Украинцев, которые не имели своего авто на служебных автобусах забирали из-под границы и довозили до ближайших крупных городов.



Уже после закрытия границ в Украину прибыли более 100 тысяч человек. В общем дипломатам удалось вернуть уже почти 145 тысяч человек.



Разница между карантином и самоизоляцией / Инфографика 24 канала