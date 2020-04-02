Сколько украинцев поддерживают возвращение граждан из-за рубежа

Ежедневно украинцы со всего мира обращаются в учреждения с запросом организовать возвращение на родину. В Украину уже успели вернуться соотечественники из разных уголков мира. Впрочем, оказалось, что не все испытывают радость от такого воссоединения.

Третина українців вважає, що після закриття кордону не потрібно повертати українців додому. Інші 34% вважають, що влада повинна повертати усіх громадян з-за кордону.

Читайте також Як карантин вплинув на медійників: цікаві дані

Потрібно повертати, але вибірково – так вважає кожен четвертий опитаний, тобто 24%.



24% вважають, що потрібно вибірково повертати українців / Скріншот з відео

До того ж 53% українців переконані, що влада, подаючи інформацію, про поширення коронавірусу, применшує реальну ситуацію.

Натомість 21% вважає, що ця інформація – об’єктивна. І лише кожен 10-й, тобто 11%, каже, що небезпека зараженням коронавірусом в країні – перебільшена.



11% опитаних вважають перебільшеною небезпеку від коронавірусу / Скріншот з відео

Станом на вечір, 28 березня, в Україну за сприяння дипустанов повернулися 129 716 громадян. Ще понад 11 тисяч 350 звернулися до МЗС і чекають на повернення в Україну.

Дані: Соціологічна група "Рейтинг"

Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут.