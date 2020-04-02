Скільки українців підтримують повернення громадян з-за кордону

Щодня українці зі всього світу звертаються до установ із запитом організувати повернення на батьківщину. До України вже встигли повернутись співвітчизники з різних куточків світу. Втім, виявилося, що не всі відчувають радість від такого возз'єднання.

Третина українців вважає, що після закриття кордону не потрібно повертати українців додому. Інші 34% вважають, що влада повинна повертати усіх громадян з-за кордону.

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Потрібно повертати, але вибірково – так вважає кожен четвертий опитаний, тобто 24%.



24% вважають, що потрібно вибірково повертати українців / Скріншот з відео

До того ж 53% українців переконані, що влада, подаючи інформацію, про поширення коронавірусу, применшує реальну ситуацію.

Натомість 21% вважає, що ця інформація – об’єктивна. І лише кожен 10-й, тобто 11%, каже, що небезпека зараженням коронавірусом в країні – перебільшена.



11% опитаних вважають перебільшеною небезпеку від коронавірусу / Скріншот з відео

Станом на вечір, 28 березня, в Україну за сприяння дипустанов повернулися 129 716 громадян. Ще понад 11 тисяч 350 звернулися до МЗС і чекають на повернення в Україну.

Дані: Соціологічна група "Рейтинг"

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