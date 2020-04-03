Російський "Аерофлот" може евакуювати українців з Непалу: що кажуть у МЗС

Росія може долучитися до евакуації українців в умовах пандемії коронавірусу. Так, російська компанія "Аерофлот" пропонує забрати громадян України з Непалу. Щоправда, у МЗС поки не визначилися, як реагувати на таку пропозицію.

Про пропозицію від російського авіаперевізника повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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Є пропозиція від російської компанії "Аерофлот", щоб наші громадяни сіли на борт її літака. За моєю інформацією, російське консульство потребує офіційної ноти від українського консульства про те, щоб наших громадян взяли на борт,

– розповів він.

Міністр пояснив: в України немає посольства у Непалі тому вирішувати проблему українських туристів там доведеться через посольство в Індії.

При цьому Кулеба додав, що українці в Непалі можуть скористатися програмою "Захист".

"Ми вивчаємо всі логістичні можливості, щоб допомогти українцям", – додав Кулеба.

Як уточнив дипломат, у Непалі допомоги потребують альпіністи, які сходили на Еверест.

"Вони спустилися і потребують нашої допомоги. Є в Латинській Америці ще група громадян, але там їм допомагаємо, зокрема 10 громадян посольство в Аргентині змогло розмістити на базі відпочинку, щоб вони жили в гідних умовах", – підсумував ситуацію з українцями за кордоном міністр.