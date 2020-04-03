16:08
3 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Російський "Аерофлот" може евакуювати українців з Непалу: що кажуть у МЗС

      - Читать новость на русском
      "Аерофлот" Росії запропонував провести евакуацію українців з Непалу / DW

      Росія може долучитися до евакуації українців в умовах пандемії коронавірусу. Так, російська компанія "Аерофлот" пропонує забрати громадян України з Непалу. Щоправда, у МЗС поки не визначилися, як реагувати на таку пропозицію.

      Про пропозицію від російського авіаперевізника повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

      Дивіться також Не треба все зводити до грошей, – Кулеба пояснив, як МЗС допомагає українцям за кордоном

      Є пропозиція від російської компанії "Аерофлот", щоб наші громадяни сіли на борт її літака. За моєю інформацією, російське консульство потребує офіційної ноти від українського консульства про те, щоб наших громадян взяли на борт,
      – розповів він.

      Міністр пояснив: в України немає посольства у Непалі тому вирішувати проблему українських туристів там доведеться через посольство в Індії.

      При цьому Кулеба додав, що українці в Непалі можуть скористатися програмою "Захист".

      "Ми вивчаємо всі логістичні можливості, щоб допомогти українцям", – додав Кулеба.

      Як уточнив дипломат, у Непалі допомоги потребують альпіністи, які сходили на Еверест.

      "Вони спустилися і потребують нашої допомоги. Є в Латинській Америці ще група громадян, але там їм допомагаємо, зокрема 10 громадян посольство в Аргентині змогло розмістити на базі відпочинку, щоб вони жили в гідних умовах", – підсумував ситуацію з українцями за кордоном міністр.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Микола Кулеба МЗС України Евакуація українців Новини Росії авіація Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:00 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 4100 хворих
      Лікування 146131
      сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      Інтернет 369544
      сьогодні , 10:54 Силовики похизувались вбивством червонокнижного птаха біля Одеси: фото
      Новини України 3371
      сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 173126
      сьогодні , 13:15 Карантин в Україні посилили: що нового
      Новини України 12362
      сьогодні , 13:26 Хто в Раді найчастіше прогулює засідання: список нардепів
      Новини України 4853
      сьогодні , 14:33 Україна не погоджується на запропоновані бойовиками списки на обмін, – ЗМІ
      Новини України 3374
      сьогодні , 14:13 Коронавірус в Іспанії: країна випередила Італію за кількістю заражень
      Здорове життя 64159
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Як карантин може вплинути на судову реформу
      Дмитро Дубілет
      сьогодні , 08:40 Карантин і санкції проти Росії: чи можливе завершення війни на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов
      Залиште відгук