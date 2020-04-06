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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Українські туристи застрягли в Непалі та просять про допомогу: готові вилетіти за власні гроші

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      Десятки українців застрягли в Непалі через коронавірус і просять про допомогу / "Обозреватель"

      Через закриття кордонів багатьох країн у межах боротьби з коронавірусом група з 36 українських туристів уже впродовж двох тижнів не може вилетіти з Непалу. Вони є готовими за власний кошт вилетіти зі столиці країни Катманду та після повернення до України пройти обсервацію. На думку українських туристів, українська влада докладає недостатньо зусиль, аби їх повернути.

      Десятки українців застрягли в Непалі через коронавірус: що відомо

      Один із українських туристів киянин Тарас Поздній у фейсбуці повідомив, що вони прибули до Непалу ще до закриття кордонів, і навіть не підозрювали, що таке може статися. 6 березня вони вирушили зі столиці та попрямували до Евересту, щоб піднятися на гору.

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      Коли вже дісталися до Лукли, містечка на околицях Евереста, Непал запровадив карантин із забороною пересування країною. Водночас зупинився рух всього громадського та особистого транспорту, а також призупинили внутрішні перельоти.

      "Ми почали сходження 9 березня. На щастя, у нас був доступ до інтернету, тож ми побачили звернення Володимира Зеленського, де він повідомив, що додому треба повернутися протягом трьох днів. З огляду на всі обставини, а також внутрішній переліт, ми не могли так швидко потрапити до Києва. Тим паче, що з погодою були проблеми. Ми дісталися до міста Лукла лише 24 березня". – розповів Поздній у коментарі "Обозвевателю".

      За його словами, перше завдання, яке перед ними постало, – це вибратися з Лукли. Залишатися теж було не варіанта, адже всі лоджі поступово закривалися та ходити в гори не можна було. Та й українцям потрібно було повернутися в цивілізацію, оскільки всі мають сім'ї, роботу, бізнес.

      Ми не могли вилетіти чотири дні в Катманду, у центральний аеропорт країни, хоча можливість була. Вся річ у тім, що українське посольство не вставило списки туристів, які мають право на переліт. Загалом посольство намагається на цьому етапі допомогти, але не все залежить від диппредставництва,
      – зауважив мандрівник.

      Перебування в Катманду 

      Згодом українським туристам усе ж вдалося потрапити до Катманду, але з великими проблемами. Внутрішній переліт виявився можливим, але за запитом від консульства зі списком групи. Група у них – інтернаціональна: Україна, Росія, Німеччина, Латвія. Зрештою вони вилетіли за запитом від російського консульства, натомість українське такого запиту не надало.

      "Зараз ми вже тиждень перебуваємо в Катманду, і чекати ще, не зрозуміло скільки. Зворотний виліт у більшості був на 27 – 28 березня. Тут потрібно платити за проживання і за харчування, в Києві – за оренду квартири. Неможливо передбачити, на скільки вистачить запасів грошей", – додає Тарас.

      У Катманду українці знайшли готель, платять за проживання та харчування, мають відносно хороші умови. Крім того, Непал їм на два дні зробив безкоштовне проживання в лоджі та безкоштовне базове харчування (без м’яса).

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      Проблеми з вильотом 

      Повернутися вони до України не можуть, оскільки всі кордони закрито. Українське консульство їм, зі свого боку, пропонувало рейси через столицю Катару Доху, але для них політ виходить надто дорогим – від 2 до 5 тисяч доларів із людини.

      У самій же країні ситуація з коронавірусом є не дуже критичною – заражено лише 9 осіб. На вході до готелю, де вони проживають, висять дезінфектори. Але українці дуже переживають за власне здоров’я, оскільки медицина в Непалі – на дуже поганому рівні.

      Ми не просимо про безкоштовний рейс, ми – готові заплатити нормальну вартість перельоту і хочемо швидше повернутися в Україну. У чужій країні ми нікому особливо не потрібні, але не хочеться думати, що ми також не є потрібними й нашій рідній Україні. Якщо обсервація єдиний вихід, то ми на неї є готовими. Навіть якщо вона платною буде, нічого страшного. Краще в готелі в Києві посидіти два тижні, буде безпечніше,
      – підсумовує Поздній.

      6 квітня він написав, що у них попередньо є варіант рейсу, який буде летіти з Таїланду та забере їх із Катманду 8 квітня. Але поки це не точно. Паралельно вони опрацьовують варіанти з вильотом через Франкфурт також 8 квітня.

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      Що кажуть в українському МЗС

      24 канал намагається зв’язатися з представниками українського зовнішньополітичного відомства, але на наші дзвінки не відповідають.

      Раніше після того, як з’явилася інформація, що українців може забрати борт російського Аерофлоту, очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що для цього українське консульство має надати офіційну ноту.

      Він додав, що в України немає посольства у Непалі, тому вирішувати проблему українських туристів там доведеться через посольство в Індії.

      У Посольстві України в Індії кажуть, що "наразі співробітники, відповідальні за Непал, займаються опрацюванням можливості організації евакуації громадян разом із західними партнерами".

      Також Кулеба порадив українцям скористатися програмою "Захист". 

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 МЗС України Новини політики Скандал Українські туристи застрягли за кордоном Індія Відпочинок
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