В Украине официально запустили "Карту Разрушений"

От рук захватчика пострадали уже многие объекты гражданской инфраструктуры, культурной и т.д. Чтобы показать масштабы российских преступлений, ОО "Антикоррупционный штаб" запустило "Карту Разрушений" .

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Это диджитал платформа, фиксирующая последствия российского вторжения в Украину. Туда добавляют фотографии разрушенных или поврежденных гражданских объектов: домов, школ, церквей, стадионов и т.д. Фото находят и добавляют с указанием точного адреса и координат.

На нашей карте уже полторы тысячи разрушенных объектов. На сайте установлен счетчик – и он ни дня не останавливался. Наша карта уникальна: в отличие от других подобных ресурсов, она содержит фото сооружения до "денатификации",

– рассказал председатель правления "Антикоррупционного штаба" Сергей Миткалик.



В Украине официально запустили "Карту Разрушений" / Фото с телеграмму SPRAVDI



В Украине официально запустили "Карту Разрушений" / Фото с телеграмму SPRAVDI

Для чего создали этот проект

По словам авторов проекта, они создали "Карту разрушений", чтобы помочь отстроить Украину. На сайте есть счета платформы United24, куда и просят переводить средства всех желающих. То есть платформа ориентирована в основном на зарубежных пользователей.

Британцев, французов или немцев трудно поразить суммой ущерба или количеством разрушений. Но они могут зайти на сайт и увидеть, что принес с собой "русский мир". что было "до", а что осталось "после",

– говорится в релизе.

Отмечается, что информация о разрушениях на платформе освещена как на украинском, так и на английском языках.

В долгосрочной перспективе фотографии с карты будут использованы в Гааге в качестве доказательства военных преступлений России в Украине.

Что будет с "Картой разрушений" после нашей победы

После того, как Украина победит в войне против кровожадной России, диджитал платформа продлит жизнь и будет объединена с "Картой Ремонтов". Это еще один из проектов "Антикоррупционного штаба", где аналитики отслеживают движение бюджетных средств и разоблачают злоупотребления ремонтами.

Проект реализуется при поддержке Международного фонда "Возрождение".