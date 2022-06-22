В Україні офіційно запустили "Карту Руйнувань"

Від рук загарбника постраждало вже чимало об'єктів цивільної інфраструктури, культурної тощо. Щоб показати масштаби російських злочинів, ГО "Антикорупційний штаб" запустила "Карту Руйнувань".

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Це діджитал платформа, яка фіксує наслідки російського вторгнення в Україну. Туди додають світлини зруйнованих або пошкоджених цивільних об'єктів: будинків, шкіл, церков, стадіонів тощо. Фото знаходять і додають із зазначенням точної адреси та координат.

На нашій мапі вже півтори тисячі зруйнованих об'єктів. На сайті встановлений лічильник – і він жодного дня не зупинявся. Наша мапа унікальна: на відміну від інших подібних ресурсів, вона містить фото споруди до "денацифікації",

– розповів голова правління "Антикорупційного штабу" Сергій Миткалик.



В Україні офіційно запустили "Карту Руйнувань" / Фото з телеграму SPRAVDI​



В Україні офіційно запустили "Карту Руйнувань" / Фото з телеграму SPRAVDI​

Для чого створили цей проєкт

За словами авторів проєкту, вони створили "Карту руйнувань", щоб допомогти відбудувати Україну. На сайті є рахунки платформи United24, куди і просять переказувати кошти усіх охочих. Тобто платформа орієнтована здебільшого на закордонних користувачів.

Британців, французів чи німців важко вразити сумою збитків чи кількістю руйнувань. Але вони можуть зайти на сайт і побачити, що приніс із собою "руський мір" – що було “до”, а що залишилося "після",

– йдеться в релізі.

Зазначається, що інформація про руйнування на платформі висвітлена як українською, так і англійською мовами.

Водночас у довгостроковій перспективі світлини з мапи будуть використані у Гаазі як доказ військових злочинів Росії в Україні.

Що буде з "Картою руйнувань" після нашої перемоги

Після того як Україна переможе у війні проти кровожерливої Росії, діджитал платформа продовжить життя і буде об'єднана із "Картою Ремонтів". Це ще один із проєктів "Антикорупційного штабу", де аналітики відслідковують рух бюджетних коштів і викривають зловживання на ремонтах.

Зазначається, що проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".