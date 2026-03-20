Более 150 целей летело на Украину, есть 19 попаданий: сколько "Шахедов" сбили

В ночь на 20 марта противник атаковал Украину с помощью ударных беспилотников. Впрочем, большинство из запущенных дронов удалось сбить.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ППО 20 марта?

Враг запустил 156 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов из Брянска, Орла, Курска, Шаталово, Миллерово, Примирско-Ахтарска в России, а также из Гвардейского и Чауды в Крыму.

Ориентировочно 90 из запущенных целей были "Шахедами". Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА,

– говорится в сообщении.