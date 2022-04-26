Свыше 2 миллионов человек в Украине стали переселенцами, — Минсоцполитики

Из-за нападения России многие украинцы были вынуждены бежать из своего дома. В Минсоцполитики сообщили, что внутриперемещенных лиц за время военного положения уже зарегистрировалось больше 2 миллионов.

Министр социальной политики Марина Лазебна обратила внимание на то, что война длится уже 8 лет. Поэтому количество тех, кто с 2014 года вынужден был покинуть дом и искать убежище в других регионах страны, больше.

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На сегодняшний день в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах есть информация относительно 3,4 миллиона человек. Из них больше 2 миллионов – это люди, которые вынужденно переместились после внедрения военного положения. И из них 1,9 миллиона вынужденно переместились впервые,

– объяснила она.

Больше всего людей после широкомасштабного нападения России переместились во Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Киевскую области.

Больше всего внутриперемещенных лиц зарегистрировано в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

Какую помощь могут получить внутриперемещенные лица

Переселенцам с жильем правительство компенсирует коммунальные расходы, общинам и людям, бесплатно размещающим у себя переселенцев.

Государство также оказывает помощь на проживание переселенцам с территорий боевых действий. Они могут получить 3 тысяч гривен в месяц для детей и людей с инвалидностью, 2 тысяч гривен для других лиц.

Всем, кто имеет право на эту помощь и до конца апреля подаст заявление на ее получение, государство перечислит средства за март и апрель.

С мая помощь смогут получить 2 категории внутриперемещенных лиц:

Переместившиеся из территориальных общин, которые расположены в районе боевых действий, временно оккупированы, в окружении. Их перечень утвердит Минреинтеграции по согласованию с Минобороны.

Тем, у кого жилье разрушено или непригодно для проживания из-за повреждений и кто подал заявку на возмещение соответствующих потерь.

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