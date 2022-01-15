Более 2 миллионов долларов: маленькая девочка со СМА нуждается в самых дорогих лекарствах в мире

Семья из Хмельницкого просит всех небезразличных присоединиться к спасению двухлетней Софийки со СМА. Побороть недуг могут только самые дорогие лекарства в мире, которых в Украине нет.

Первые симптомы родители девочки заметили, когда ей исполнилось 8 месяцев. Софийка не становилась на ноги, не пыталась встать. Лечебные массажи и курсы ЛФК не помогали. Через 5 месяцев родители решили сдать генетический анализ на СМА, и так обнаружилась заболевание.

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СМА приводит к атрофии мышц

. Спинальная мышечная атрофия – болезнь, при которой нарушена выработка особого белка, без которого погибают нервные клетки спинного мозга и это приводит к атрофии мышц.

"Из-за того, что у нее один ген сломан, у нее не производится достаточное количество белка, из-за чего в организме погибают отвечающие за подвижность мотонейроны, за импульсы, которые поступают к мышцам. Сейчас Соня не стоит, не ходит", – отметила мама Софийки Анна Коваль.

Семья Ковалив / Фото 24 канала

Ситуация со СМА в Украине

Сегодня в Украине почти не помогают семьям, которых постигла эта беда, а благотворительные фонды редко протягивают руку помощи из-за дорогостоящего лечения.

Сейчас Софийка получает бесплатную поддерживающую терапию в Польше – специальную инъекцию стоимостью 270 тысяч евро, которую вводят трижды в год. Но для преодоления недуга нужен еще более дорогостоящий укол.

Сумы, которые удалось собрать семье / Фото с фейсбук-страницы Софии Коваль

Один укол – на всю жизнь

Есть препарат генной терапии, способный вылечить девочку. Получить его нужно всего один раз за всю жизнь. Он просто заменит отсутствующий у Софийки ген.

Его стоимость – более 2 миллионов долларов и в Украине он недоступен. Семья вела переговоры с клиникой из США, готовой их принять.

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Как помочь

Сейчас семья собрала всего четверть от нужной суммы. Времени мало, потому что укол нужно ввести до того, как девочка наберет 13,5 килограммов. Так что фантастическая сумма необходима срочно.

В родственники не перестают верить в чудеса. К воплощению которых может приобщиться каждый небезразличный, чтобы помочь маленькой Софийке.

Софийка вместе с мамой / Фото 24 канала

Реквизиты для помощи: