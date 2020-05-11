Более 2 миллионов штрафов выписали нарушителям карантина во Франции, Испании и Италии

За нарушение карантина в Испании полиция выписала 837 тысяч штрафов, во Франции – 915 тысяч, а в Италии – 418 222.

По информации издания NOS, в Испании размер штрафа за прогулку по улице или выезд из города составляет 600 евро, до 10 тысяч евро нужно заплатить за более серьезные нарушения. Кроме этого, испанская полиция арестовала 7,5 тысяч жителей страны.

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В Италии нарушители карантина платят от 206 до 3000 евро или же садятся за решетку на 3 месяца. Во Франции полиция налагает штраф в размере 135 евро.

Коронавирус в мире: что известно

По состоянию на утро 11 мая в мире заболели коронавирусом 4 180 923 человека, 283 868, к сожалению, умерли, выздоровели от болезни 1 493 401 человек.

В пятерку стран, где зафиксировано больше всего заболевших, вошли – США (1 321 223), Испания (223 578), Великобритания (220 449), Италия (219 070), Россия (209 688).

Эстония стала одной из первых стран, которые получили Авиган. Этот японский препарат потенциально может лечить коронавирус. Среди тех, кто должен впоследствии получить Авиган, и Украина.



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