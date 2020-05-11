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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Понад 2 мільйони штрафів виписали порушникам карантину в Іспанії, Франції та Італії

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Штрафи за порушення карантину
Штрафи за порушення карантину / www.thesun.ie

За порушення карантину в Іспанії поліція виписала 837 000 штрафів, у Франції – 915 000, а в Італії – 418 222.

За інформацією видання NOS, в Іспанії розмір штрафу за прогулянку вулицей або виїзд з міста складає 600 євро, до 10 000 євро треба заплатити за серйозніші порушення. Окрім цього, іспанська поліція заарештувала 7,5 тисяч жителів країни.

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В Італії порушники карантину сплачують від 206 до 3000 євро або ж сідають за ґрати на 3 місяці. У Франції поліція накладає штраф у розмірі 135 євро.

Коронавірус у світі: що відомо

  • Станом на ранок 11 травня у світі захворіли на коронавірус 4 180 923 людини, 283 868, на жаль, померли, одужали від недуги 1 493 401 особа.
  • У п'ятірку країн, де зафіксовано найбільше хворих, увійшли – США (1 321 223), Іспанія (223 578), Велика Британія (220 449), Італія (219 070), Росія (209 688).
  • Естонія стала однією з перших країн, які отримали Авіган. Цей японський препарат потенційно може лікувати коронавірус. Серед тих, хто має згодом отримати Авіган, – і Україна.


Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Юлія Гілей
Теги: Штрафи Новини Франції Коронавірус COVID-19 Новини України
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