Туризм в умовах пандемії: як Європа готується до літнього сезону

Наразі південь Європи потерпає від обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19: порожні пляжі, готелі та ресторани. Але кількість нових заражень поступово йде знижується, тож європейські уряди задумалися над тим, як рятувати туристичну галузь ЄС.

Докладніше про те, як у Європі планують відновлювати туризм – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Франція

Ще у травні 2019 року місто Кассі на Лазуровому узбережжі Франції було вщент заповнене туристами. Тепер тут майже немає людей.



"Вранці я прокидаюся зі сльозами на очах. Мені дуже сумно, адже немає людей, немає звичного руху в місті", – розповіла мер міста Даніель Мілон.

Поки влада Франції не говорить про відкриття ресторанів, готелів та пляжів. В уряді розробляють рекомендації щодо правил безпеки. Ймовірне відновлення роботи готелів та ресторанів заплановане на початок літа. Однак не йдеться про відкриття кордонів, тож місцеві бізнесмени сподіваються на вітчизняних відпочивальників.



У французькому місті Кассі наразі порожньо на вулицях / Скриншот з відео

Італія

У Римі креативно підійшли до безпеки відвідувачів кафе, барів та ресторанів. Джорджо Вішоне розробив роздільну панель для столу, яка повністю перекриває його в ширину.

Завдяки тому, що вона прозора, відвідувачі закладів можуть спілкуватися ніби за звичних умов.



Спеціальна роздільна панель для столів / Скриншот з відео

Втім попри цю розробку заклади залишатимуться зачиненими щонайменше до червня. Уряд також не планує відкривати кордони. Туристична асоціація Італії звернулась до влади, аби та дозволила приїхати хоча б туристам з країн ЄС. Адже італійська туристична галузь отримувала до 70% своїх прибутків від іноземців.

"Якщо фабрика не виробить якійсь товар сьогодні, вони можуть це зробити завтра. Якщо магазин не продасть свій товар сьогодні, він може продати його завтра. А кімната в готелі опівночі перетворюється на непроданий товар", – пояснив глава Асоціації готельєрів Італії Бернабо Бокка.

Австрія

В Австрії не можуть продати свої послуги відомі віденські візники. Через відсутність іноземних туристів їхній бізнес опинився під загрозою. Скорочення попиту призвело до низьких прибутків, а коні потребують щоденного догляду. Тож візники просять державу про допомогу.



Візники у Відні / Скриншот з відео

Австрійський уряд одним з перших в Європі почав пом'якшувати карантин. Тут вже працюють магазини, перукарні, спортзали. З середини травня дозволять відкрити ресторани, наприкінці місяця – готелі. Уряд готовий відкривати кордони, але поки для сусідніх країн і не раніше, ніж у червні.

Іспанія

На улюбленій багатьма туристами набережній Барселони наразі дуже людно. Але не тому що розпочався туристичний сезон. Вперше від початку карантину в Іспанії громадянам дозволили займатися спортом на відкритому повітрі.

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Зараз не відомо, коли іноземні туристи зможуть приїхати до Барселони. Адже поки уряд не говорить про відкриття кордонів. А от кафе, барам, ресторанам та готелям дозволять відновити роботу вже наступного тижня.

Довідка. Станом на 3 квітня у світі підтверджено 3 537 173 випадки COVID-19. 246 950 людей померли від коронавірусу, 1 145 031 – одужали.