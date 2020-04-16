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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      БЛОГ Леонід Швець
      Публіцист

      Епоха коронавірусу: як демократія проходить перевірку епідемією

      -
      Світове випробувування пандемією / Getty Images

      Пандемія сильно зіпсувала життя мільйонів людей, зламала або, як мінімум, ускладнила роботу національних і міжнародних інститутів.

      Мировой экономике в этом году, уверяют специалисты, уже не подняться. А как дело обстоит с демократией?

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      Демократические процедуры, вынь и положь, требуют личного участия граждан в важных совместных делах, а в условиях карантина гражданская активность становится серьезной проблемой и даже угрозой. В Иране 21 февраля прошел первый тур парламентских выборов. Очевидно, это обстоятельство, наряду с массовым паломничеством к святым для шиитов местам, и способствовало тому, что страна превратилась в один из очагов эпидемии. Второй тур, который должен был пройти 17 апреля, от греха подальше перенесли на сентябрь.

      На год, до мая 2021 года, перенесли местные выборы в стране-родоначальнице современной демократии – в Великобритании. В ряде американских штатов на более позднее время перенесены праймериз, и демократы решили провести номинационный съезд, который официально утвердит кандидата от партии на президентских выборах, с июля на август. Но уже идут разговоры о том, что, может, и с финальным голосованием в ноябре что-то нужно сделать, например, провести его по почте. Больше трехсот представителей академической элиты США обратились с открытым письмом к Конгрессу: дескать, не было еще такого в истории страны, чтобы отменялись или переносились выборы, и в оставшиеся месяцы нужно сделать все, чтобы президентские выборы состоялись срок, были действительно свободными, демократическими и справедливыми. С учетом того, что в каждом штате свои правила и традиции, работы непочатый край.

      Что такое президентские выборы по почте, в мае на себе испытает Польша. Там была гениальная идея оставить Анджея Дуду еще на два года во главе страны, просто в силу экстремальных обстоятельств, но потом решили, что лучше устроить всеобщее заочное голосование. Переносить подальше выборы не стали, потому что правящая партия "Право и справедливость" хочет воспользоваться возможностью, когда из-за карантина оппозиция не может вести полноценную кампанию. С чем столкнется почта Польши, и во что это все в итоге выльется, сейчас не может сказать никто.

      С мая на июль перенесли парламентские и президентские выборы в Доминиканской республике. Хотя это и не имеет никакого отношения к демократии, но в России перенесли голосование по путинским поправкам к Конституции, а в Сирии отложили выборы в парламент.

      На фоне это демонстрации слабости духа из-за напавшей на мир пандемии прекрасный образец организованности показали южные корейцы. Они не стали никуда ничего переносить. Да, кто хотел, тот имел возможность проголосовать на парламентских выборах по почте, таких оказалось почти 11 миллионов человек. Но подавляющее большинство пошло на избирательные участки лично, и явка оказалась рекордной за последние полтора десятка лет – 66%, хотя были опасения, что из-за коронавируса люди побоятся выходить из дома. Не побоялись.

      Избирателям мерили температуру, дезинфицировали руки, а бросить бюллетень можно было только в резиновых перчатках. Те, у кого была повышенная температура, голосовали в отдельных помещениях. Было организовано голосование для больных и тех, кто находится на карантине. Помещения регулярно дезинфицировали, следили за безопасной дистанцией между избирателями. Конечно, все это потребовало гораздо больше усилий и средств, чем обычная процедура, сам факт, что власти спокойно и аккуратно организовали возможность народного волеизъявления, тоже отразилась на результатах. При том, что принимали участие кандидаты от 35 партий, большинство, 180 из 300 мест в парламенте досталось правящей Совместной демократической партии и союзной Народной партии. За два года до президентских выборов большой поддержкой пользуется нынешний глава государства Мун Чжэ Ин.

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      Южную Корею уже называют образцом реакции на эпидемию коронавируса: тут раньше других объявили карантинные меры и стали проводить массовое тестирование. Сейчас уже очевидно, что в стране удалось подавить вспышку болезни. От пиковых показателей, когда заболевало до 900 человек в день, в Южной Корее пришли к показателю не больше 50 человек в день, еще раз подчеркну, в условиях массового тестирования, невиданного в абсолютном большинстве стран. В общем, эффективное народовластие существует, и страшные эпидемии лишь выявляют его высокие качества.

      Украине следующие, местные, выборы предстоят только осенью, и пока рано говорить, состоятся ли они в срок, и если да, то как будут проходить. Зато остаются считанные дни до Пасхи. Уже очевидно, что какая-то часть верующих не откажется от участия в праздничных мероприятиях, и это настоящее испытание для демократической власти, как уберечь граждан, верующих и неверующих, от опасности массового заражения, обеспечив при этом порядок и всеобщее взаимоуважение. Откровенно говоря, не видно причин считать, что получится. Мы очень сильно не корейцы, куда ни посмотри. А, честное слово, жаль.

      Автор: Леонід Швець
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Південна Корея Вибори в США 2020 Великдень Новини США Публікації
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